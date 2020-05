PLENKOVIĆ ŠKORI PRIPREMA NEZAPAMĆEN UDARAC! Dva HDZ-ovca već rade na tome

Nešto više od mjesec dana dijeli Hrvatsku od parlamentarnih izbora, pa se samim time užarila afmosfera na domaćoj političkoj pozornici.

Ratuje se sa svih strana, pa i unutar stranaka u kojima se formiraju saborske liste.

No načelno su koalicije i nastupi na izborima već dogovoreni, nepoznanica su za sada tek djelovi stranačkih programa, ali i imena na izbornim listama.

Kampanja može donekle odrediti izborni rezultat, no, već je sada vidljivo u kojem smjeru ide koja stranka, Plenkovićev HDZ ostati će tako na prostoru desnog centra, a ulazeći u konflikte sa Škorom, premijer je vrlo jasno dao do znanja da nema namjeru koketirati s desnicom. Osim toga, Plenković je kao potencijalnog koalicijskog partnera nagovijestio tek Hrebakov HSLS, koji možda ne može donijeti previše glasova, ali zato može poslati kozmetičku poruku da se distancira od desnice.

”Plenković će teško pristati na suradnju sa Škorom, istina, možda nećemo ni imati izbora, ali Škoro želi biti premijer, on ispod toga neće ići, a to je Plenkoviću logično problem. On ne igra za stranku već za sebe, i teško da će se odreći premijerske fotelje da bi udovoljio Škori. S njim smo pokušali kontaktirati, Tomislav Čuljak i Šeks su se oko toga angažirali, zvali su njegove suradnike na razgovor, ali tu prevagnuti može samo Plenković, nije baš realno očekivati da on odustane od premijerske funkcije”, priča naš sugovornik blizak premijeru.

Dodaje da Plenković svoj koalicijski potencijal želi usmjeriti prema IDS-u, Čačiću, HNS-u pa i Matiji Posavcu, s njima će se smatra naš sugovornik lakše dogovoriti oko preraspodjele fotelja, a nitko od njih ionako nema ambciija postati premijerom.

”S Mostom sasvim sigurno više nećemo, velika koalicija nam je riskantna, sagledati ćemo ostale manje stranke koje će ući u sabornicu, a na potporu manjinaca zapravo već računamo, neće biti lako skrojiti većinu. Ali nije nemoguće da nakon izbora i u Škorinim redovima nastane razdor te da se dio kandidata s njegove liste pridruži nama, a dio ostane u svojem zastupničkom klubu”, smatra naš sugovornik napominjući da u HDZ-u teren za taj scenarij već pripremaju.

”Pa vidite i sami da Plenković samouvjereno poručuje da neće sa Škorom”, komentira naš sugovornik uvjeren u to da će HDZ s malo truda ipak uspjeti pobjediti na izborima, a zatim i formirati vladu.