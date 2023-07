Plenković sipao bisere kao nikada prije: ‘Dođite Jagoda, reći ću nešto o Milanoviću što nisam do sada’

Autor: Z.S.

Na konferenciji za novinare premijer Andrej Plenković u četvrtak j među ostalim komentirati detalje o aferi u HEP-u, ali je iskoristio priliku i žestoko napao predsjednika Zorana Milanovića.

Novinarka ga je upitala Plenkovića hoće li se odazvati na poziv predsjednika na hitan sastanak oko izbora šefa VSOA-e

“Što se tiče te teme ona zavređuje isto malo vremena. Vlada RH je preko ministra Banožića koji je nadležan za upućivanje prijedloga poslala predsjedniku prijedlog još u veljači. Mi smo jučer čuli da je Vlada nekoga, misli na Validžića, bacila preko plota. Upravo je suprotno.





Silovatelj Ustava

Isti Milanović koji je silovao hrvatski Ustav kada je nametao suprotno zakonu prijedlog Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Sada Milanović nama soli pamet da on štiti ustav i zakon… Vlada je ta koja je na vrijeme sukladno zakonu predložila imenovanje kompetentnog čovjeka koji je na čelu ustrojstvene jedinice u Ministarstvu obrane. Budući da mandat gospodinu Kinder ističe za nekoliko dana, mi smo već pripremili, a o tome je informiran gospodin Lozančić, kako da se ovlasti jednu osobu u sustavu VSOA-e koja bi obavljala poslove dok se ne postigne dogovor o čelniku VSOA-e”, rekao je premijer Plenković, između ostalog.









Treba napomenuti da je Plenković tijekom cijele presice sipao ‘bisere’, i da smo ga u ovakvom izdanju rijetko imali prilike vidjeti.

Novinari ga odbili

Plenković je u jednom trenutku htio nabrojati novinarima uspjehe svoje Vlade. “Hoćete li da vam još jednom nabrojim sve uspjehe Vlade”, pitao je Plenković, a novinari su uglas gromoglasno povikali: “Molimo vas nemojte”!

Pri samom kraju presice dogodio se još jedan zanimljiv detalj.









‘Ovo će vam biti fora’

“A propos još Milanovića, zaboravio sam nešto reći. Nešto što smo mislili da nećemo reći javnosti, ali sad ćemo to reći. Odite malo, vratite se, ovo će vam biti fora. Marko neka čuje gospođa, to će joj biti zgodno. Dođite Jagoda, nešto zgodno (namiguje u tom trenutku) što nisam još rekao. Nešto zgodno. Ma dođite. Evo recimo Goran Grlić Radman je s ministrom Banožićem u pripremama za odlazak u Vilnius. To je summit, a tamo se osim toga održavaju sastanci ministara vanjskih poslova i ministara obrana. Odvojeno, srećom za njih. Nakon što je ovaj vikend u medijima bio neki nastup gdje smo imali klasično pitanje tko zastupa principijelne stavove o ruskoj agresiji na Ukrajini i stavu Hrvatske, Milanović je poslao dopis u kojem on isključuje ministra Radmana iz delegacije. Zamislite koji je to stupanj tankoćutnosti da izbaciš ministra iz delegacije. Dogovoreno je da ministar ide u svojoj delegaciji, a predsjednik u svojoj delegaciji”, rekao je a kako je to izgledalo pogledajte na snimci od 51.00 i dodao kako će se sastati s Milanovićem samo pod jednim uvjetom.

“Nakon jako puno mašnica na isprici koju očekujem ne samo ja nego i hrvatska javnost”, dodao je i naprasno otišao.