Plenković se zbližio s jednim moćnim bivšim HDZ-ovcem: Što se krije u pozadini intrigante priče?

Vrlo neobične aktivnosti odvijaju se ovih dana među predstavnici konzervativnih udruga i struja, u našoj zemlji. Naime, kao što je poznato zaklada Rhema donedavno je bila pokrovitelj niza udruga- Grozd, U ime obitelji i Vigilare, no odnedavno su odlučili napraviti zaokret pa su tako u ovoj godini financijska sredstva usmjerili prema molitvenim te karizmatskim zajednicama, udrugama ili portalima koji se bave evangelizacijom, promicanjem duhovnosti, ali ne i političkim aktivizmom. Ozbiljan je to zaokret zaklade koju je prije četiri godine na noge postavilo 14 osnivača, među kojima se nalaze bračni parovi i poduzetnici.

Imena koja najviše zvone među osnivačima svakako su ona bračnog para Topčić, koji su vlasnici Tim kabela te ime bračnog para Pašalić, s kojim je javnost i bez detaljnijeg opisa dobro upoznata. Zašto je do ovog zaokreta došlo pokušala je objasniti Željka Markić u razgovoru za Večernji list. Prema njenim riječima, U ime obitelji ima jasan program i projekte kojima se godinama bave, od borbe protiv korupcije, do zalaganja za promjenu izbornog sustava. Osim toga, među aktivnostima je istaknutla i kontrolu trošenja javnog novca, inzistiranje na neradnoj nedjelji, ali i zagovaranje prava na život od začenja do smrti. Te aktivnosti, objasnila je nisu se promijenile.

”Ima li uskraćivanje sredstva UIO-u kakve veze s, kao što neki tvrde, novouspostavljenim odnosima g. Pašalića i Plenkovića – ne znam. Jako poštujem bračni par Topčić, utemeljitelje Rheme, marljive i dobre ljude koji doniraju svoj privatan novac. Bez ikakve rezerve podržavam njihovo pravo da svoj novac doniraju kome žele”, rekla je Markić.

Inače, kada već govorimo o Pašaliću ovaj nekadašnji političar svako se malo spomene u javnom prostoru u kontekstu povratka u politički život. No, dok javnost spekulira Pašalić gradi nove poslovne planove pa je tako nedavno otkrio kako ga je supruga Ksenija nagovorila u proizvodnji dizajnerskog namještaja s kojim kani pokoriti Europu.

”U suradnji s timom hrvatskih produkt dizajnera počeli smo u našoj tvornici za preradu drva u Gradecu kod Vrbovca proizvoditi dizajnerski namještaj od vrhunskog domaćeg hrasta i oraha. S našim brendom Milla & Milli planiramo osvojiti domaće, ali i strana tržišta ”, objasnio je Pašalić koji danas sjedi u NO obiteljske tvrtke Mundus Viridis u kojoj je direktorica upravo njegova supruga Ksenija, dok je sin Domagoj član Uprave zadužen za financije.

Inače, Pašalić je rođen u Šujici, nedaleko od Tomislavgrada u susjednoj BiH. U Zagrebu je završio gimnaziju, a potom i Medicinski fakultet nakon čega odlazi na odsluženje vojnog roka u Novi Sad. Po povratku zapošljava se u Domu zdravlja u Ivancu u Varaždinskoj županiji, sa svojom se Ksenijom ženi 1986.godine, a već iduće godine završava poslijediplomski studij kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Nedugo nakon toga zapošljava se u Bolnici za plućne bolesti u Klenovnicu.

U političke vode ulazi 90-ih kao predsjednik HDZ-a općine Ivanec, a ujedno u tom periodu okončava specijalizaciju iz Interne medicine. Na prvim višestranačnim izborima biva izabran za zastupnika u Društveno-političkom vijeću Sabora, a nakon toga postaje i ravnatelj bolnice u Klenovniku. U Zagreb se vraća 92-e godine, kada ujedno preuzima ravnateljsku policiju u Kazneno-poravnom domu u Svetošimunskoj ulici, tri mjeseca kasnije dobiva stan u općini Maksinir, a iste godine postaje i šef Izvršnog obora HDZ-a na prijedlog Stipe Mesića, barem ako je vjerovati riječima pokojnog Jure Radića.

Vrlo brzo Pašalić ulazi i u Predsjedništvo stranke, a nakon toga postaje i savjetnik predsjednika za unutarnju politiku. Tu se zadržava do 2000.godine, u međuvremenu bio je i saborski zastupnik svoje stranke te potpredsjednik HDZ-a i šef Zaklad hrvatskog državnog zavjeta te šef Tuđmanova izbornog stožera na izborima 1997.godine. godinu dana nakon toga njegovo se ime spominje u aferi oko Dubrovačke banke. Naime, smijenjeni direktor banke Neven Barač spominjao ga je kao petog ortaga govoreći da je ovaj znan svim ostalim ortacima koji su potpisali ugovor sa ciljem prezimanja banke.

Ortački ugovor je potom ukraden iz odvjetničkog ureda zagrebačke odvjetnice Anice Hukelj. Baračeve tvrdnje na sudu nisu dokazane, a Pašalić je osobno sve njegove navode demantirao. Spominjalo se Pašalićevo ime i u aferi Grupo kada je Račanova vlada uhitila Ninu Pavića i niz drugih aktera zbog sumnje da su se organizirali kako bi ostvarili medijski monopol, ali i tada je prošao neokrznuto. Okrznula ga je tek pojava Ive Sanadera, od kojega je izgubio na unutarstranačkim izborima 2002.godine, što nije prošlo lagodno jer se tvrdilo kako je Pašaliću ukradeno 300 glasova koji su otišli u korist Sanadera, a da je to učinio osobno je priznao Ivan Drmić tvrdeći da je tako postupio po nalogu Ive Sanadera.

Ubrzo potom Pašalić napušta stranku u kojoj je godinama gradio karijeru te osniva Hrvatski blok, no to nije imalo pretjeranog odjeka pa se povlači u poduzetničke vode te pomoću kredita Hypo banke starta s gradnjom velikih stambenih naselja u Zagrebu i Istri. U dvorištu njegove obiteljske kuće svojedobno su esklodirale dvije ručne bombe, a te 2006.godine otkriva kako će osobno odgovornim smatrati Stipu Mesića, ako se nešto dogodi njemu i članovima njegove obitelji. Gospodarska kriza rezultirala je padom cijena nekretnina pa se stoga i Pašalić našao u poteškoćanja zbog vraćanja kredita.

Na sudu se 2010.godine našao sa svojim bratom Zdravkom, suvlasnikom firme Zagrebdrvo, tvrdeći da ani izvući novac iz njihova zajedničkog posla, kako bi nakdonadio dugovanja iz građevinskog biznisa. Dugo je Pašalić najavljivao povratak na političku scenu, no od toga kako za sada stvari stoje nema ništa, jer on daleko od očiju javnosti živi u vili s bazenom u elitnom zagrebačkom kvartu Remete.