Plenković se već može pripremati za četvrti mandat: Ovaj čovjek u rujnu preuzima SDP

Autor: Iva Međugorac

Ljetne vrućine, ali i sve snažnije polemike vezane uz predsjedničke izbore u drugi su plan gurnule unutarstranačke izbore u SDP-u u kojem su nedavno stali iza kandidature aktualnog predsjednika Zorana Milanovića u utrci za još jedan mandat na čelu države.

Kada je o njihovim internim izborima riječ, tu je i prema tvrdnjama djela SDP-ovaca entuzijazam splasnuo pa bi po svemu sudeći Siniša Hajdaš Dončić mogao ostati jedini kandidat za predsjednika te stranke.

Rok za podnošenje kandidatura inače je 19.kolovoz, no u javnom prostoru ne stječe se dojam ni da je Hajdaš Dončić u kampanji, a kamoli da imaju bilo koga drugoga tko je spreman upustiti se u tu avanturu.

Ahmetović odustala od kandidature

”Kako za sada stvari stoje ni Mirela Ahmetović ni Tonino Picula nemaju se namjeru natjecati za predsjednika stranke. Posebno je razočaranje Picula koji je na europskim izborima osvojio veliki broj preferencijalnih glasova. S njime bi doista mogli pričati o nekom drugom, i drugačijem SDP-u, a ovako nastavljamo po starom. Milanović je praktički već srozao autoritet Hajdaš Dončiću.

Vidite i sami da ga najveći dio javnosti percipira uglavnom kao bivšeg Milanovićeva ministra iz Kukuriku vlade, a osim toga Hajdaš Dončić je potpredsjednik SDP-a koji je mandat proveo kao desna ruka Peđe Grbina”, kaže naš sugovornik iz najveće oporbene stranke te dodaje da se Ahmetović direktno obratila Glavnom odboru te kazala kako je na prošlim stranačkim izborima shvatila da nema potrebe za preskakanjem stepenica.









”Ahmetović je četiri godine bila politička tajnica stranke, a sada je spremnda kandidirati se za Predsjedništvo stranke, nadajući se da može dogurati do funkcije potpredsjednice što nije nerealan scenarij, ali istome se nada i Picula”, objašnjava nadalje naš sugovornik koji kao kandidata još ne otpisuje Mišu Krstičevića, no naglašava kako su sve manje šanse da se u tu borbu upusti gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

”On i Hajdaš Dončić dolaze iz iste baze sa sjevera Hrvatske, a Jakšić nije naivac već će sačekati da dodatno politički sazrije i da dođe njegovo vrijeme, a do tada će podržati Hajdaš Dončića i pustiti ga da se bori s problemima koje mu ostavlja Grbin. Jakšiću baš kao i Krstičeviću nedostaje nacionalna prepoznatljivost koju imaju i Ahmetović, i Hajdaš Dončić”, objašnjava ovaj SDP-ovac koji isto tako napominje da bi se Krstičevića pa i Jakšića s druge strane moglo promatrati kao svojevrsno osvježenje, ali i kao odmak od Zorana Milanovića.

Vjetar u leđa Hajdaš Dončiću

”Hajdaš Dončiću vjetar u leđa svakako daje to što je na parlamentarnim izborima osvojio više od 20.000 preferencijalnih glasova, ali imajte na umu da je on bio nositelj naše liste u 3.izbornoj jedinici koja je inače uvijek sklona SDP-u, što znači da te glasove ipak treba uzeti s malom dozom rezerve. Osim toga, i Grbin je na parlamentarnim izborima prije nego što je postao predsjednik stranke osvojio najviše preferencijalnih glasova. To mu i jest bila referenca za preuzimanje SDP-a, međutim, to se ipak nije pokazalo kao dobitna kombinacija”, komentira naš sugovornik.









Komentirao je vlastitu kandidaturu nedavno i Hajdaš Dončić navodeći da su njegove vrline to što nije svadljiv, ali i to što može komunicirati sa svima. ”Sve je to u redu, ali ako je Hajdaš Dončić najbolje što SDP ima onda Andrej Plenković već sada može početi pripremati se za četvrti mandat. SDP-u je potreban kandidat koji će nas osamostaliti, odmaknuti od Zorana Milanovića i potrebe da komuniciramo sa svima. Ne trebaju nama svi, već naša ozbiljna politika, plan i program. Mi konstantno u vodstvu imamo ljude koji su spremni ‘podviti rep’ i komunicirati sa svima pri čemu se posebno misli na Možemo, a mi bi se i od toga trebali maknuti te uvidjeti da nam Možemo nije partner, već konkurencija. Oni su to na vrijeme shvatili”, smatra naš sugovornik koji Piculi zamjera to što se nije spreman odreći briselskog mandata mada bi baš on sa velikim iskustvom, znanjem i ugledom bio dobar predsjednik SDP-a. Sličan glas bije i Biljanu Borzan koja je na europskim izborima dobila preko 80 tisuća glasova.

”Da kojim slučajem ima želje vrlo dobra kandidatkinja bila bi i Sabina Glasovac, ona je nacionalno prepoznatljiva, ali s druge strane u posljednje vrijeme ostavlja dojam da se umorila i od politike”, kaže naš sugovornik te dodaje da je veliko pitanje bi li uz izuzeće Borzan SDP-ovci uopće bili skloni da podrže ženu kao predsjednicu stranke. Upravo stoga, sve upućuje na to da će idući predsjednik najveće oporbene stranke biti Hajdaš Dončić pa se može zaključiti da SDP nastavlja tamo gdje je stao s Grbinom.