PLENKOVIĆ SE S NJIME TIJEKOM VIKENDA TAJNO SASTAO: Što priprema šef Vlade?

Rekonstrukcija Vlade, koju je najavio premijer Andrej Plenković otvorila je brojna pitanja, među ostalim, i ono označava li najava osvježenja Vlade i rastanak s koalicijskim partnerima iz HNS-a, koji su se tijekom slučaja ministra Kuščevića ponijeli krajnje nekorektno, na što su javno upozorili HDZ-ovci Milijan Brkić i Gordan Jandroković? Kada je riječ o koalicijskom sastanku, valja reći da je to pitanje kojega se Plenković ovaj put nije doticao, no dobro upućeni tvrde da je ipak očitao bukvicu HNS-u, premda prilično nježno.

Za razliku od Plenkovića, nešto je oštriji bio predsjednik Sabora Jandroković koji je HNS-ovcima jasno dao do znanja da je postavljanje ultimatuma u medijima nešto što HDZ-ovci nemaju namjeru tolerirati. Govori li Jandroković u svoje ili premijerovo ime, teško je na prvu reći, iako se on dosad u javnosti profilirao kao Plenkovićev trbuhozborac, no šef Vlade navodno se tijekom vikenda u osami sastao sa šefom HNS-a Ivanom Vrdoljakom te su na nezadovoljstvo dijela HDZ-ovih ministara dogovorili nastavak suradnje. Ono što HDZ-ovce muči zapravo nije Vrdoljak, jer on je ionako najavio odlazak iz politike. Muku im stvara mlađahni Matija Posavec, koji je i za naš portal izjavio kako će raditi na ujedinjenju liberala, što se može okarakterizirati i kao svojevrsni odmak od HDZ-a. Unutarstranački izbori u HNS-u trebali bi se održati tek na proljeće pa bi to moglo privremeno kupiti mir u koaliciji, no, ipak, tu su i predsjednički izbori na kojima bi liberali, po svemu sudeći, mogli podržati Zorana Miilanovića, što je za dio HDZ-ovaca ludost, s obzirom na to da će oni stati iza Kolinde Grabar-Kitarović.

Uz to, jedno od pitanja koje se nametnulo kada je riječ o rekonstrukciji Vlade jest sudbina ministrice obrazovanja Blaženke Divjak. Njezin je odlazak tražio Bandić, ali ni Plenković s njim nije u najboljim odnosima, no HNS-ovci tvrde da ni po koju cijenu neće pristati na njezin odlazak, što je možda nagovještaj novog sukoba unutar koalicije.