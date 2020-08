Plenković se očitovao o trenutnoj epidemiološkoj situaciji: ‘Mislim da je situacija bila puno ozbiljnija nego je sada…moramo biti budni!’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković tijekom godišnjeg odmora otišao je na Trsat gdje je proslavio blagdan Velike Gospe. Tamo je, osim čestitke građanima, komentirao i aktualnu situaciju oko korona virusa u Hrvatskoj, kao i turističku sezonu, koja je prema njegovim riječima, ipak uspješna.

“Mislim da možemo biti zadovoljni na način kako je prošla ova turistička sezona. Prije samo nekoliko mjeseci nisu ni slutili da će biti ovako dobra. Znači da smo dobro odradili ples otvaranja, zatvaranja i poduzimanja mjera. Rezultati su bili iznad očekivanja i to je bio naš cilj”, kazao je.

Hrvatska je u posljednja dva dana zabilježila 370 slučajeva zaraze korona virusom.

“Što se tiče porasta broja oboljelih, to je bilo očekivano s obzirom na to da je sada vrijeme kada se mladi zabavljaju. Zaraza ide iz upravo iz noćnih klubova. To se sve događa kada malo kočnice popuste”, komentirao je.

Hrvatska se našla na crvenoj listi susjedne Slovenije, a i Austrija je pooštrila mjere prema Hrvatskoj.

“Ja sam bio u kontaktu i sa slovenskim i austrijskim premijerom, oni također proučavaju svoje statistike i na neki način se najviše boje da im se zaraza sada ne proširi u obrazovne ustanove pošto uskoro kreće nova godina”, komentirao je premijer.

“Mi smo što se tiče Covida-19 odradili sjajnu utakmicu, sjećamo se kako smo je suzbili. Mislim da je tada bila puno ozbiljnija situacija tada nego sada. Nije potrebno tumačiti ni meni ni ministrima ni Vladi kakva je epidemiološka situacija. Hrvatska je pobijedila korona virus u prvom poluvremenu, a što se tiče jeseni mislim da moramo biti budni”, zaključio je premijer.