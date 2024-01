Plenković se obrušio na represivni aparat: ‘U ovome nema ničeg normalnog i prihvatljivog’

Autor: Dnevno.hr

Vlada održava svoju 282. sjednicu na kojoj će, osim uobičajenog pregleda informacija o aktualnom stanju vezanom za potres, između ostalog raspravljati o nacrtima prijedloga zakona o upravnim sporovima, konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (EU).

Predložit će odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030., za razdoblje do 2025. godine te odluku o izmjeni i dopuni Odluke o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije. Na dnevnom redu našao se i prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.

Prije donošenja važnih odluka očekuje se i uvodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića koji bi se trebao osvrnuti na aktualna društvena i politička zbivanja u zemlji.

“Poljoprivreda je strateška grana za ekonomsku budućnost i stratešku samodostatnost Hrvatske. U ovoj perspektivi imamo na raspolaganju 3,8 milijardi eura. ovo je bio i način da rekapituliramo sve mjere koje smo poduzeli protiv afričke svinjske kuge. Veliko je poštovanje prema veterinarima, struci i uz disciplinirano ponašanje svinjogojaca, suzbijena je epidemija. Stvari su se od sredine prosinca normalizirale i što se tiče sinjokolje i prodaje mesa. Još jednom smo ponovili da svi manipulatori i lažni poljoprivrednici u svojim namjerama nisu uspjeli”, rekao je Plenković

“Proslavili smo i Međunaordni dan sjećanja jna holokaust u više navrata i donijeli smo Zakon o hrvatskom jeziku kojim smo po prvi put normirali hrbvatski jezik. ovo je prvi put da smo donijeli zakon o zaštitit jezika i sve njegove specifičnosti i posebnosti”, naglasio je te dodao.

“Usvajanjem zakona omogućili smo da hrvatski jezik dobije zaštitu i da ga tretiramo kao jedinstveno nacionalno bogatstvo. Zahvala ministru Grliću Radmanu što je omogućio da se hrvatski jezik uvede kao službeni predmet u školama u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem zastupinicima koji su prepoznali ovu inciijativu, a ovi koji su bili protiv ili suzdržani neka se dobro zamisle o svojoj političkoj ostavšini”, rekao je.

“Mi smo odlučili dodati još jedan stavak u članak 307.a. Kaznenog zakona kojim se dodatno štiti integritet žrtve. Mi smo već ranije odlučili zaštitit novinare te smo to dodali u tri stavka. Mi smo već u prvom čitanju već isključili upliv ovih odredbi na novinare. Nije ovo posljedica bilo čijeg političkog pritiska medija, oporbe ili međunarodnih aktera, već je potreba Vlade pa ukloni pogrešne i zlonamjerne interpretacije da je cilj ovog zakona spriječiti javnost da bude informirana o predmetima od javnog interesa. Cilj ovog članka je zaštita presumpcije nevinosti, privatnosti stranaka u postupku i probijanja samog postupka”, pojasnio je Plenković i obrazložio:









“Kod nas je curenje podataka iz istraga postala uobičajena pojava u medijski interesantnim predmetima, za koju bez obzira na medijsko praćenje ne odgovara nitko. Takva je praksa za novinare postala normalna, a za one koji dijele informacije je izostanak bilo kakvih posljedica poticaj da to čine dalje. Nema ničeg normalnog i prihvatljivog da represivni organi dijele s medijima podatke do kojih su došli tajno, koristeći svoje ovlasti koje im je država dala na raspolaganje i to ne zato da bi mogli otkriti moguću nepravilnost, nego zato jer smatraju da bi to moglo biti zanimljivo javnosti”, rekao je premijer i nastavio:

“Ovim člankom mi uvodimo praksu koja je uobičajena u drugim demokratskim državama, gdje su prava okrivljenika i drugih sudionika u postupku bitniji od senzacionalizma, zarade i nečijih političkih ambicija. Osnovni cilj izmjena Kaznenog zakona je dodatna zaštita žrtava i kaznenog postupka. Stavak koji ćemo dodati osigurava zaštitu žrtava i zaštitu najboljeg interesa žrtve kao posebne kategorije kad ona sudjeluje u postupku. Pretežiti javni interes je sadržan u pozadini ovog stavka te će se konvencijski odlučivati o tome. Napisali smo ovaj članak da bi uklonili sve teze skeptika, iako je sve već prije bilo jasno. Uklonili smo mogućnost da počinitelji kaznenih djela mogu biti novinari, iako je to i otprije bilo jasno. Počinitelji kaznenih djela su taksativno navedeni u stavku 1.”, obrazložio je premijer.

“Svrha ovih izmjena nije bila ograničavanje prava na javni interes, stoga ćemo izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu razraditi detaljnije komunikaciju DORH-a s javnim medijima na način predviđen europskim konvencijama. Stoga uklanjamo navode dijela medija koji se protive ovom članku. ovo je samo usklađivanje prakse s europskim standardama. Ovime se sprječava da jedna sprega koja je bila očita proteklih godina prestane biti standard i smatramo da je to normalno. To je poanta ovih izmjena i smatramo da su one opravdane i dobre”, zaključio je Plenković ovu temu.









”

Uskoro opširnije…