PLENKOVIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: ‘Mi s ovim nemamo veze! Moguće je da se obratimo Ustavnom sudu, a političku cijenu smo već platili’

Autor: Dnevno

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratit će se novinarima te se očekuje da će komentirati presudu Vrhovnog suda.

Podsjetimo, u presudi je potvrđena je kazna HDZ-u te će stranka morati platiti 3,5 milijuna kuna, dok je bivšem premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

“Sud je potvrdio presudu na temelju koje je HDZ proglašena odgovornom zbog dijela tada čelne osobe. HDZ poštuje hrvatski pravni poredak i odluke suda. To znači da će uplatiti traženi iznos u državni proračun. Razmotrit ćemo moguće poduzimanje daljnjih radnji poput tužbe pred ustavnim sudom”, rekao je Plenković.

“Otklanjam odgovornost od aktivnosti pojedinaca u prijašnje vrijeme. To je odgovornost šefa stranke i nekih ljudi koji su tu bili od 2004. do 2009. Mi nemamo nikakve veze. S obzirom na argumente da je hrvatsko pravosuđe HDZ-ovo pravosuđe, oni sada padaju u vodu. To je važno za cijelu javnost. I brojni drugi postupci protiv drugih sudionika to dodatno dokazuju. Rade li sudovi pod pritiskom opozicije i Milanovića ne znam”, dodao je.

“Oporba želi nešto ušićariti”

“Ja sam rekao da neću prihvatiti etiketu Ive Sanadra i kriminalne organizacije. Meni osobno je to i lakše, ja sam član stranke od 2011. godine. Mi stranku vodimo transparentno, odgovorno, o tome svjedoče izvješća državne revizije”, rekao je Plenković.

“Političku cijenu smo platili na izborima 2011., a što se tiče oporbe koju smo već dvaput porazili i koja se sama raspada me ne čudi. U varijanti gdje se SDP raspolovio, gdje ove tri stranke na desnom spektru koje se tabore na 1-5 posto, to je očekivano da će pokušati nešto ušićariti”, smatra Plenković.

Vidi jednog krivca

“Tadašnji čelnik HDZ-a nije u stranci već 11 godina. Mi imamo danas jedno sasvim drugo vodstvo. Mislim da ljudi sve to dobro vide. Poštujemo sud, presudu, uplatit ćemo iznos u proračun”, ponovio je.

Plenković je upitan što misli o ljudima koji su tada bili u vrhu stranke.









“Tu je isključivo riječ o tadašnjem prvom čovjeku stranke i vlade. Način na koji je tada vođen HDZ, nije na meni da komentiram, a kamoli da insinuiran je li netko tko je danas u stranci imao nekakve veze”, zaključio je premijer.