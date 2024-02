Plenković se mora odreći jednog stranačkog kapitalca, a ne može i sada mu gori pod nogama

Autor: Iva Međugorac

Početkom siječnja ove godine Uskok je podignuo optužnicu protiv zadarskog župana Božidara Longina kojega se njome tereti za trgovinu utjecajem. Longin je naime koristeći se dužnosti župana 9.rujna prošle godine na otoku Istu želio osigurati besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je tada upravljao.

Trivijalna je ovo optužba u odnosu na sve ono što se HDZ-ovcima posljednjih godina stavljalo na teret, ali je ujedno i optužba koja se u zadarskom kraju još uvijek analizira nastavno na nadolazeće parlamentarne izbore. Kako tvrde upućeni simbolično je ta optužnica s početka godine označila početak kraja političkim kapitalcima koji od početka devedesetih upravljaju njihovim gradom i njihovom županijom.

Da se HDZ-ova dominacija u Zadru počinje gubiti dalo se naslutiti i na posljednjim lokalnim izborima, no situacija je sada po tvrdnjama upućenih još kompleksnija. ”Neovisno o smjeru u kojem će se razviti Longinova optužnica, on je njime diskreditiran za daljnje ozbiljnije političke funkcije. Mnogi su u našoj zadarskoj županijskoj organizaciji HDZ-a primijetili da je optužnica dignuta par tjedana prije izbora novog glavnog državnog odvjetnika, ali i par dana prije raspisivanja natječaja za glavnog državnog odvjetnika tako da mnogi smatraju da se ovdje u Longinovom slučaju radi i o svojevrsnoj političkoj poruci, jer župan ionako već dugo nije po volji premijeru Plenkoviću”, kaže naš sugovornik iz zadarskog kraja te dodaje da Longin nije bio stranački poslušnih već je županiju odlučio voditi kao predstavnik svih građana pri čemu su Plenkoviću mogli zasmetati njegovi korektni odnosi pa i susreti s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Župan bez političke perspektive

Moguće je da su to ujedno i razlozi radi kojih se u zadarskom kraju govori o tome kako za njihova župana politička budućnost ne postoji ne samo na nacionalnoj, već i na lokalnoj razini s koje bi se župan Longin po isteku ovog drugog mandata mogao odlučiti i na mirovinu. Nije međutim za HDZ-ovce iz Zadra problem to što bi se Longin mogao umiroviti već se pitaju što će dugoročno kadrovski biti sa njihovom organizacijom, jer ako je Plenković na Longinu odlučio visoko dizati ljestvicu onda će se morati odreći i prvog čovjeka HDZ-a u Zadarskoj županiji Božidara Kalmete što se čini poprilično izazovno budući da je Kalmeta i na posljednjim parlamentarnim izborima u ovoj jedinici kao posljednji s liste ušao u Sabor s najvećim brojem osvojenih preferencijalnih glasova, što je još jednom po tko zna koji put potvrdilo njegov utjecaj u Zadarskoj županiji, ali i njegov utjecaj u vladajućoj stranci.

Kalmetu kao što je poznato u nadolazećem periodu očekuje sudski postupak u slučaju FImi medije. Šanse da se taj postupak privede kraju do raspisivanja novih izbora ravne su nuli, a pitanje je hoće li taj proces biti okončan i do lokalnih izbora.

”Kalmeta je ključna politička figura zadarskog HDZ-a, a kako za sada stvari stoje s obzirom na uskočku optužnicu on se na nadolazećim izborima teško može kandidirati. Plenković na to mora računati. Možda će mu Kalmeta operativno i moći pomoći, to nitko ne isključuje, ali njegovo ne sudjelovanje na izborima posebice sada kada je HDZ ionako u obje dalmatinske jedinice na klimavim nogama nije ugodna spoznaja”, tvrdi naš sugovornik te se pita što će dugoročno biti s HDZ-om u njihovom kraju budući da i aktualni zadarski gradonačelnik Branko Dukić odrađuje svoj posljednji mandat na čelu grada, nakon čega se spreman posvetiti liječničkoj karijeri.

Političari nove generacije

U zadarskom kraju doduše dosta diskretno stasaju i političari nove generacije koji bi trebali biti nasljednici svojih starijih kolega no pitanje je koliko oni mogu doprinijeti izgradnji stranke na lokalnoj razini, i u kojoj mjeri oni mogu pomoći HDZ-u na lokalnim izborima. Poznato je da je aktualni ministar regionalnog razvoja Šime Erlić ujedno i predsjednik gradskog odbora HDZ-a, državni tajnik Josip Bilaver je pak član Županijskog odbora i jedan od HDZ-ovih podpredsjednika no državnoj razini. No, očekuje se da bi ovaj dvojac nakon parlamentarnih izbora svoje karijere trebao nastaviti u Zagreb.

Njih, kako kažu zadarski HDZ-ovci s nacionalne nema smisla povlačiti na lokalnu scenu u kojoj bi podosta toga moglo pasti na Antu Ćurkovića koji je na glasu kao desna ruka gradonačelnika Dukića. Ćurković je ujedno i najmlađi član HDZ-a u Gradskom odboru vladajuće stranke, a upućeni tvrde da uživa zaštitu ministra Erlića pa samim time vjerojatno i Kalmetinu, a onda i zaštitu premijera Plenkovića koji s Kalmetom na opće zgražanje svojeg ministra policije Davora Božinovića njeguje poprilično bliske odnose. Svim tim odnosima unatoč Kalmeti se ponovno sudi za jedan krak korupcijske afere Fimi medija, odnosno za aferu Hac Remorker pri čemu on ponavlja da tužiteljstvo protiv njega nema niti jedan dokaz pozivajući se na prvu presudu u kojoj je u njegovom slučaju odbačena krivnja. Uskok s druge strane nije toga stava pa se stoga Kalmeta i jest ponovno našao na optuženičkoj klupi.









I prije nego što je ušao u Županijski sud Kalmeta je obraćajući se novinarima još prije par mjeseci odbacio krivnju za djela koja mu se stavljaju na teret uz opasku da će se braniti istinom, činjenicama, spisima i dokazima. Poznato je da je do ponovljenog suđenja nekadašnjem ministru prometa došlo nakon što je Vrhovni sud ukinuo nepravomoćno presudu gdje je sa suradnicima bio optužen za podjelu više od 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, a isto je tako poznato da Kalmeta godinama nije aktivan na nacionalnoj političkoj sceni.

Kumske veze Šeksa i Kalmete

No, za razliku od mnogih drugih čiji je utjecaj splasnuo on je svoj utjecaj u politici uspio zadržati. Mnogi će reći kako to može zahvaliti kumskim vezama s HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom i ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, no ako to i ostavite po strani lako se može zaključiti da Kalmeta i u aktualnoj Plenkovićevoj vladi ima svoje kadrove. Ono što Plenković kod njega poštuje jest to što Kalmeta nikada nije niti inzistirao na ministarskim foteljama već se zadovoljavao time što se njegovim kadrovima dijele funkcije državnih tajnika što govori ponešto i o njegovoj političkoj mudrosti, jer za razliku od ministara državni tajnici svoju moć i politički utjecaj grade podalje od medija pa na taj način uspijevaju na svojim pozicijama opstati duže od ministara i stranačkih kolega koji se medijski eksponiraju.

Mada dobar dio HDZ-ovaca ne simpatizira pretjeranu Plenkovićevu bliskost s Kalmetom kojega s aferama povezuju još od Sanaderove ere, pojedinci bliski premijeru smatraju da se Plenković ni sada uoči još jednih izbora ne može odreći Kalmete sve i da želi jer bi to za ionako poljuljani HDZ u tom kraju značilo potpuni potop i debakl.

”Utjecaj HDZ-a ovdje na terenu kopni još od lokalnih izbora, a Plenković tu štetu nije sanirao iako se iz lokalne organizacije tražilo smanjenje Kalmetina utjecaja. Plenković naprosto nije kapacitet za takvu vrstu obračuna, on je Kalmeti i za posljednje lokalne izbore dao posve odriješene ruke, isto je učinio i na parlamentarnim izborima, a u stranici se priča da će to učiniti i sada za parlamentarne izbore koji dolaze. Ne možete od ljudi ovdje u Zadru i ovdašnjem HDZ-u očekivati da se protiv toga pobune, jer Kalmeta tu ima prevelik utjecaj pa nikome nije u interesu da mu se zamjeri, ali bi se Plenković s krizom i nezadovoljstvom koje je ovdje prisutno mogao upoznati u noći izbora, tada bi mu moglo biti kasno jer će to biti i veći šok od onog kojeg smo doživjeli nakon lokalnih izbora”, zaključuje naš sugovornik.