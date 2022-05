PLENKOVIĆ SASUO VUČIĆU SVE U LICE! ‘Mi ulažemo toliko napora, a oni… To je neprihvaljtivo’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković sudjeluje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dao je izjavu za medije. Premijer je potvrdio da su on i srpski predsjednik Aleksandar Vučić imali kratak sastanak na margini sastanka o Zapadnom Balkanu.

“Na tom sastanku sam iskazao nezadovoljstvo informacijom, koju je on potvrdio, da postoji optužnica protiv hrvatskih pilota. Mi smo naravno ukazali na to da je taj zakon, kojim Srbija već godinama širi svoju jurisdikciju na teritorij drugih država, nama neprihvatljiv i da je takav potez za Hrvatsku sigurno signal koraka nazad u našim odnosima, a ne korak naprijed”, rekao je, dodavši da se to sve događa u svjetlu hrvatski napora za normalizaciju odnosa, za unapređenje gospodarske suradnje, za jačanje položaja hrvatske manjine u Srbiji gdje su, tvrdi, vidljivi neki iskoraci. Također je rekao da se napori odnose i na stabilan položaj srpske manjine u Hrvatskoj.

Ovaj potez je neprihvatljiv

Premijer je naglasio da se to sve događa u svjetlu hrvatski napora za normalizaciju odnosa, za unapređenje gospodarske suradnje, za jačanje položaja hrvatske manjine u Srbiji gdje su, vidljivi neki iskoraci. Naglasio je da se napori odnose i na stabilan položaj srpske manjine u Hrvatskoj.





“Politika koju mi vodimo već šest godina je politika koju mi vodimo već šest godina je politika suradnje, pomirbe, istina, odgovaranja za razne zločine… U svakom slučaju ovakav potez, s obzirom na tu nadležnost koju je Srbija sama sebi dala, je neprihvatljiva”, kazao je.