‘PLENKOVIĆ ŠALJE SVOG ĆATU!’ Domovinski pokret žešći nego ikada: ‘Vama je bitno da zavadite Hrvate pa vladate. Mi vam to nećemo dopustiti’

Autor: Dnevno.hr

Burno je bilo u Hrvatskom saboru gdje je Daniel Spajić Iz Domovinskog pokreta žestoko prozvao HDZ i sve one koji u posljednje vrijeme napadaju Domovinski pokret.

Osvrnuo se na nedavne napise protiv njihovog predsjednika Ivana Penave, a govor Daniela Spajića podijelili su na Facebook profilu.

Spajić se osvrnuo i na tvrdnje da su u DP ‘ruski igrači’.





“Grdno se varate ako ste mislili da ćemo šutjeti, Domovinski pokret nastavlja još jače i upornije!

❗”Hrvatska se nalazi u najgoroj ekonomskoj, a rekao bih i ljudskoj, krizi od Domovinskog rata. Narod je duboko podijeljen i nezadovoljan, država nam je opljačkana, a za pljačku nikada nitko nije odgovarao. Što nam je ostalo? Ostalo nam je boriti se i u svoj narod vratiti domovinski duh jer je za ovu zemlju život dalo gotovo 17.000 najboljih koje je Hrvatska imala”.

‼️ ”U zadnjih mjesec dana u medijskim nastupima krenula je hajka na Domovinski pokret, kao da smo mi ti koji pljačkaju ovu državu već 30 godina. Dovoljno je poslušati riječi ministra Grlića Radmana koji gorljivo traži ratne zločince u drugim ratovima, ali ih ne vidi u JNA, pa Plenković šalje svog ćatu Kapulicu da ide nagovarati našeg predsjednika Penavu da ne traži procesuiranje zločina u Vukovaru. Hvala Bogu, Penava ga nije poslušao jer su Penavi i Domovinskom pokretu nacionalni interesi iznad svih drugih interesa”.

👉 ”Govorite da smo ruski igrači, a ja vam kažem: lažete! Nikakve veze nemamo s Rusijom, ali itekako imamo s izborima u Splitu. Mnogima se nije svidjelo što je Domovinski pokret tamo ostvario rezultat kao i stranke koje su na političkoj sceni 7 do 30 godina, a nastavljamo dalje još jače i upornije!”.

➡️ ”Ovdje smo jer ste uzeli dostojanstvo našim roditeljima, braći i sestrama, a želite ga uzeti i našoj djeci. Mi vam to nećemo dopustiti! Vama je bitno da međusobno zavadite Hrvate, da se mrzimo, da nas podijelite pa da vladate. Ali mi to znamo. Zato je i nastao Domovinski pokret, da vas spriječi u vašem zulumu i vašim igrankama sa srpom, čekićem, propalim udrugama i ćuprijama. Ako ste mislili da smo mi ti koji šute, grdno ste se prevarili. Ne postoji ta politička arena u koju mi nećemo ući”, rekao je oštro Spajić u Hrvatskom saboru.