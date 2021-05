PLENKOVIĆ SA STREPNJOM OČEKUJE NEDJELJU! Dvije ‘tempirane bombe’: Ako ovo izgubi počinje njegov kraj

Pobjeda HDZ-a na lokalnim izborima kojom se premijer Andrej Plenković hvalio nakon prvog kruga, ne može se smatrati zagarantiranom. Ovoga tjedna vladajuće okršaj očekuje u nizu lokalnih sredina koje su se prijašnjih godina smatrale njihovim utvrdama.

Prema tvrdnjama naših sugovornika iz vladajuće stranke, najveća panika u HDZ-ovim redovima odvija se glede Šibensko-kninske županije gdje se formirao širok antihadezeovski blok koji dovodi u pitanje pobjedu njihova aktualnog župana Gorana Pauka kojemu za vratom puše nezavisni Marko Jelić.

U HDZ-u priznaju kako se Plenković u prvom krugu izbora zaletio kada se proglasio pobjednikom lokalnih izbora, ali napominju kako druge opcije nije niti imao.

”Svi su oni u vrhu u šoku zbog rezultata ne samo u šibenskoj županiji nego u cijeloj Dalmaciji, Marko Jelić svakako je najveće iznenađenje ovih izbora, ali i kada sagledate malo šire rezultate po Dalmaciji jasno je da nam se ne piše dobro”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava kako situacija nije optimistična ni u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

”Tu se nije formirao antihadezeov blok, tu je formiran blok protiv Ante Sanadera. On je odlučio da će naš kandidat za župana biti Blaženko Boban, on je gurnuo Mihanovića u utrku za Split, on je alfa i omega u Dalmaciji, a izgleda da su i HDZ-ovci odlučili tome reći dosta. Sreća je za Bobana to što mu je u drugi krug ušao Ranko Ostojić, a ne mali Pranjić. Međutim, mi danas više u ništa nismo sigurni pa nije nemoguće da Ostojić u nedjelju na izborima pobijedi. Ljudima je zaista dosta Sanadera i njegovih kadrova”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke te naglašava kako će i borba za sam Split biti kompleksna.

”Mihanović je u drugi krug ušao kao drugoplasirani, razvaljuju ga s tim doktoratom, je li ga plagirao ili nije mi to ne znamo, ali znamo da je to prilično neugodna tema koja se potencira sada pred izbore”, smatra naš sugovornik te naglašava kako je ‘sreća u Mihanovićevoj nesreći’ to što je iza njega trećeplasirani Željko Kerum, čiji bi se birači ipak trebali prikloniti HDZ-ovu kandidatu.

Komplikacije vladajućoj stranci prijete i na kranjem jugu gdje će u drugom krugu izbora snage odmjeravati njihov dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić i Mostov predsjednik Božo Petrov kojega je u drugom krugu podržao nezavisni Roko Tolić koji je prvi krug kraju priveo sa skoro 20 posto glasova.

Komplikacije vladajućoj stranci prijete i na kranjem jugu gdje će u drugom krugu izbora snage odmjeravati njihov dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić i Mostov predsjednik Božo Petrov kojega je u drugom krugu podržao nezavisni Roko Tolić koji je prvi krug kraju priveo sa skoro 20 posto glasova.

Budući da je Toliću u prvom krugu potporu davao i SDP smatra se kako je ovime postignut tihi dogovor o suradnji između Mosta i socijaldemokrata, međutim, valja reći kako Dobroslavić u drugu rundu ulazi sa značajnom prednošću. Jedna od najvećih, ali i jedna od najneočekivanijih bitki HDZ-u predstoji u Zadru. Tamo je vladajućima najviše od svih račune pomrsio osebujni Enio Meštrović, odnosno Ričard od Zadra koji se izruguje politici i političarima tvrdeći da u koaliciju ulazi s onima koji mu donesu veću torbu novca. Meštrovićeva lista na izborima za Gradsko vijeće dobila je čak 21,85 posto glasova i bez nje se neće moći formirati nikakva većina, a tu je onda i HDZ-ov kandidat Branko Dukić koji u drugi krug ulazi s Markom Vučetićem kojega je podržala koalicija okupljena oko SDP-a, a sa kojom je u prvom krugu ostvario značajnu potporu.









Njegova je lista na izborima za zadarsko Gradsko vijeće dobila čak 21,85 posto glasova i bez nje se neće moći formirati nikakva većina. Osim toga, možda još i važnije, njegov će mig biračima možda biti odlučan kod toga kome će se oni prikloniti u drugom krugu.

Ne uspije li HDZ obraniti Zadar i šibensku županiju, to će se prema tvrdnjama naših sugovornika iz vladajuće stranke smatrati početkom Plenkovićeva kraja. Puno toga je dakle na kocki, a Plenković za nekoliko dana, odnosno već u nedjelju saznaje svoju političku sudbinu.