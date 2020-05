PLENKOVIĆ S PUPOVCEM VEĆ DOGOVARA NOVU VLADU: Pod jednim uvjetom možemo i sa Škorom

Dileme više nema, pretkampanja je počela, a HDZ se punim intenzitetom priprema za parlamentarne izbore u srpnju.

Razumljivo je namjera vladajuće stranke da u potpunosti iskoristiti situaciju s koronavirusom, koja se posve neočekivano okrenula u njihovu korist stabilizirajući im rejting. Stabilizacija rejtinga, preko leđa popularnog Stožera također nije nikakvo iznenađenje, jer nakon koronakrize, ali i nakon kolektivne karantene nitko više niti ne spominje skandale s kojima se Plenkovićeva vlada susretala tijekom mandata pa su tako u zaborav otišle neprovedene reforme, ali i ministri koji su poput kruški popadali u rupe vlastitih afera.

Rejting HDZ-a prije korone bio je u silaznoj putanji. Mjesecima su kopnuli, a jedno vrijeme čak gledali u leđa SDP-a Davora Bernardića koji je preuzeo vodstvo, pa se tako činilo da će i jesenski izbori donijeti neizvjesnost. Ali, kao naručen na političku scenu stupio je Stožer, a Vili Beroš, Krunoslav Capak, Alemka Markotić i do sad samoozatajni Davor Božinović okupirali su medijsku i političku scenu i hvatajući se u koštac s koronom i osvajajući srca nacije pretvorili se u nacionalne heroje zbog kojih smo zaboravili na sve HDZ-ove prijašnje afere.

Da su članovi Stožera uistinu zaslužni za oporavak stranke u HDZ-u ne kriju, no s gnušanjem odbacuju teze da je Stožer ispolitiziran.

”To su podmetanja, naravno da je vladajuća stranka formirala Stožer, pa tko je drugi to trebao učiniti? Ali nismo se vodili stranačkim već stručnim kriterijem, odluke i mjere Stožera u javnosti su prihvaćene s respektom, mnogo ljudi i danas ih hvali jer su dobro odradili posao”, komentira naš sugovornik blizak premijeru Andreju Plenkoviću.

Napominje da nije samo Stožer taj koji je ‘pobrao’ simpatije nacije, već je to učinila i Vlada.

”Pa pogledajte kolikim smo poslodavcima i radnicima pomogli. Izborili smo se za očuvanje radnih mjesta, proveli smo mjere na kojima nam mogu pozavidjeti i mnoge daleko uspješnije zemlje”, nabraja naš sugovornik i dodaje kako su ponosni na sve što su učinili

Plenkovićev stranački suradnik napominje da je i premijer svjestan kako euforija, bez obzira na napravljeno, kopni i da iz tog razloga treba uhvatiti ‘posljednji voz’, i što prije krenuti na raspuštanje Sabora.

Plenković ide na osvajanje 65 mandata

”Oporba je ustala na noge, mediji su počeli secirati članove Stožera, proziva ih se jer su u HDZ-u, dogodio se i nesretni zagrebački potres, sukobi s Milanom Bandićem. Dakle sasvim nam je jasno da više ne možemo odugovlačiti i da to nema smisla zato smo krenuli u pripreme za srpanj”, navodi.

Podsjeća da su u HDZ-u već imenovali ključne osobe za kampanju.

Jandroković će tako tradicionalno voditi HDZ-ov izborni stožer, a pomagati će mu Plenkovićev prijatelj Krunoslav Katičić, Tomislav Ćorić raditi će na pisanju programa, a u stranci se već uvelike raspravlja i o imenima koja će se naći na listama za Sabor.

”Trenutak se mora iskoristiti, Plenković je u prednosti, već u lipnju ističu Vladine prve mjere pomoći, pa bi i tu euforija mogla splasnuti, a mi imamo velike ambicije. Plenković ide na osvajanje 65 mandata, već se dogovara s Pupovcem i manjincima oko potpore za sastavljanje većine, u tom slučaju trebati će nam još par ruku, a tu ćemo se već nekako snaći, računamo i na suradnju sa Škorom”, komentira naš sugovornik te kaže da su doista oči HDZ-a uprte ka Domovinskom pokretu.

Kamen spoticanja je Most

”Mi nemamo problema surađivati sa Škorom, ali nam je problem Most, no to se nakon izbora može dogovoriti. Nemamo ništa protiv suradnje s Ružom Tomašić i Suverenistima, ali nismo otvoreni za opetovanu suradnju s Hasanbegovićem, niti će Plenković na to pristati. Sa Škorom mi već razgovaramo, nudimo mu mjesto predsjednika Sabora, smatramo da smo na korak do dogovora, ali isto tako smatram da je realnije nadati se osvajanju 60-tak mandata”, kaže.

“Trebamo računati na sve opcije, i računamo na sve”, ističe naš sugovornik pa dodaje da razgovore vode čak i s Matijom Posavcem i Dariom Hrebakom iz HSLS-a.

Plenković dakle ne dogovara samo raspuštanje Sabora i izlazak na izbore, on je već sada otišao korak dalje pa unaprijed sastavlja saborsku većinu formirajući u mislima i neku novu vladu, a hoće li mju to poći za rukom ostaje za vidjeti.