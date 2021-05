PLENKOVIĆ REZOLUTNO BRANIO NERADNU NEDJELJU: ‘Nije to nešto što ni drugi nisu prošli. Funkcionira!’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković sudjeluje na europskom Socijalnom samitu u Portu odakle je dao izjavu hrvatskim medijima vezano za zabranu rada nedjeljom.

“Naša inicijativa se nikako ne kosi sa željom za većim brojem zaposlenih, s većim gospodarskim rastom, sa socijalnom uključenošću. Dapače, mi smo prošle godine u izbornoj kampanji vrlo jasno rekli da želimo napraviti takav zakon u trgovini koji će načelno zabraniti rad nedjeljom, ali će ga se omogućiti do 16 nedjelja u godini zbog činjenice što je Hrvatska turistička zemlja, a da je trgovina važna”, izjavio je Plenković.

“Ne vidim da bi trebalo doći do problema s dobiti eventualno onih kompanija koje gledaju na nedjelju kao na jedan od dana koji im je bitan, dapače, to se i u drugim zemljama dobro rasporedi na dan prije i dan kasnije. Nije to nešto što ni drugi nisu prošli, a i funkcionira”, rekao je premijer.

“Moramo viditi računa o pravima radnika”

On je istaknuo da se može očekivati “prirodno balansiranje” te nedjelje jer će biti 16 radnih nedjelja, prema prijedlogu.

“U konačnici postoje i oni trgovački centri i lanci koji ne rade nedjelom već sada jer je to njihov odabir. Prema tome, moramo voditi računa i o pravima radnika i tom jednom balansu između radnog i obiteljskog života. To je cijeli smisao ovog Socijalnog skupa”, napomenuo je.

Na Socijalnom samitu u Portu se okupilo 24 od 27 šefova država EU-a, a koji bi u subotu trebali objaviti deklaraciju prema kojoj će pojačati socijalnu politiku u idućih 10 godina.

Očuvana radna mjesta

Europska komisija je u ožujku predložila akcijski plan čiji je cilj do 2030. imati zaposleno 78 posto stanovnika Europske unije u dobi između 20 i 64 godine. Također bi i položaj radnika trebao biti bolji, a uvjeti njihovog rada kvalitetniji.

Premijer je istaknuo da su unatoč pandemiji i krizi zadržana i očuvana radna mjesta, da je dano 10 milijardi kuna za naknade radnicima, za skraćeno radno vrijeme, za fiksne troškove.









“Oslobodili smo mnoge i poreza i doprinosa, osigurali kredite za likvidnost poslodavcima, napravili posebne programe i mi danas u Hrvatskoj imamo više osiguranika 2021. nego 2020., a što je još važnije više nego i 2019.”, dodao je.

Milijuni pate zbog pandemije

Susretu europskih lidera ne prisustvuju samo šefovi Njemačke, Nizozemske i Malte zbog posljedica i restriktivnih mjera u njihovim zemljama. Sudionici, među kojima i predstavnici radnika i civilnog društva, složili su se da je EU-u potrebna dodatna socijalna komponenta jer milijuni pate zbog pandemije.

“Svi zajedno smo postigli konsenzus da to možemo i moramo napraviti usporedno s digitalnom i zelenom tranzicijom jer ona ide ukorak s prioritetima nacionalnog plana oporavka i otpornosti te da reforme koje ćemo poduzeti omoguće otvaranje novih radnih mjesta”, izjavio je Plenković dodavši kako je njegova vlada u “protekle četiri godine stvorila 110.000 radnih mjesta u odnosu na 2016.godinu”, izjavio je Plenković.