PLENKOVIĆ PRITIŠĆE PUPOVCA I ČAČIĆA! Koja je sudbina Zlate Đurđević? Treći natječaj neizbježan

Autor: Iva Međugorac

Profesorica Zlata Đurđević realizirala je svoje najave pa se poštom prijavila na drugi javni poziv za predsjednicu Vrhovnog suda, poštujući pritom propisano proceduru.

Milanovićeva favoritkinja

Iako se već zna kako je Đurđević favoritkinja predsjednika Zorana Milanovića u utrci za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda sudjeluje i sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžič, ali i pravnica sa splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Snježana Rizvan. Na ponovljeni poziv opet se javio poznati zagrebački odvjetnik Šime Savić, dok je Đuro Sessa također ostao pri svojem pa na novom pozivu ne sudjeluje budući da je i sam ranije kazao kako je svjestan da ga predsjednik nema namjeru predložiti Saboru za imenovanje.

Budući da Sabor idući tjedan ne zasjeda, s radom startaju tek nakon prvog kruga lokalnih izbora odnosno 19. svibnja što pak znači da će se o Milanovićevom prijedlogu u sabornici raspravljati tek nakon prvog kruga lokalnih izbora. No, i tada bi Milanovićeva kandidatkinja mogla biti u nepovoljnom položaju. Zakonska procedura kaže kako se predsjednika Vrhovnog suda bira natpolovičnom većinom glasova, drugim riječima profesorici Đurđević bit će potrebno minimalno 76 ruku, što se trenutno ne čini realnim.

Treći natječaj na pomolu

Bez obzira na to što je i sam svjestan kako Đurđević ima skromne šanse, predsjednik Milanović od svoje kandidatkinje ne odustaje, a od svojih stavova ne odustaje ni premijer Plenković koji je vrlo jasno dao do znanja da Đurđević nije njihov izbor jer je pristala biti dio protuzakonite procedure. U Saboru Đurđević vjerojatno neće podržati ni konzervatvne parlamentarne opcije, toga su svjesni i u HDZ-u u kojem zapravo više strahuju od stava svojih koalicijskih partnera Radimira Čačića i Milorada Pupovca, koji bi mogli podržati Milanovićevu favoritkinju. To bi u pitanje moglo dovesti tanku vladajuću većinu, a ukoliko se Đurđević ne izglasa (što je najizgledniji scenarij) slijedi nam još jedan, treći natječaj, a po svemu sudeći i ozbiljna pravosudna kriza i to zbog upliva politike u ovu granu koja bi trebala biti nezavisna.