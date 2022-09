PLENKOVIĆ PRIPREMA SURADNJU KOJA ĆE ŠOKIRATI CIJELU DRŽAVU? HDZ-ovi desničari izbezumljeni: Samo nam to preostaje

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković politički je odgovoran za ono što se dogodilo u Ini, riječi su to zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića izgovorene u emisiji Nedjeljom u 2 gdje ga je ugostio voditelj Aleksandar Stanković. Bez obzira na te riječi, Tomaševićeva platforma Možemo nije bila sudionik prosvjeda zbog afere u Ini, jer kako je iz njihovih redova rečeno oni nemaju namjeru biti sudionici protesta na kojima sudjeluju desne stranke s kojima oni nemaju dodirnih točaka.

Razumljivo je da platforma Možemo doista nema dodirnih točaka sa Suverenistima, Domovinskim pokretom i Mostom koji će se ovoga vikenda pojaviti pred središnjicom HDZ-a zahtijevajući ostavku kompletne Vlade predvođene premijerom Andrejom Plenkovićem, no to što Možemo nema namjeru sudjelovati na prosvjedima protiv vladajućih u ovoj organizaciji među desnim političkim strankama, ali i unutar HDZ-ove desnice ponovno je probudilo glasine o navodnoj koaliciji između HDZ-a i Možemo koja bi se mogla realizirati nakon idućih parlamentarnih izbora.

”Sada je jasno zašto gradonačelnik Tomašević ne napada Plenkovića, ovo što se događa je uvod u koaliciju nakon sljedećih parlamentarnih izbora”, komentira naš nezadovoljni sugovornik iz HDZ-a koji smatra da Tomašević bez Plenkovića ne može nesmetano upravljati Zagrebom. ”Iz ove mjere s odvozom otpada vidljivo je da se Tomašević kao gradonačelnik ne snalazi, to je samo jedan od pokazatelja njegove pogubljenosti, Zagreb je u višemilijunskim dugovima, i jasno je da Tomašević bez Plenkovića i financijske potpore iz Vlade ne može funkcionirati, a ako on ne pokaže da kao gradonačelnik zna i može funkcionirati onda njegovoj platformi Možemo na idućim izborima slijedi potop, i nedavno se na izborima u Splitu vidjelo da oni gube potporu, a vidi se i u anketama da Možemo stoji u mjestu i da to više nije ni izbliza onako entuzijastično i euforično stanje kao što je bilo uoči lokalnih izbora u Zagrebu”, analizira naš sugovornik.





Za tramvaj u Zagrebu 500, za osječki 200 milijuna kuna

Da bi Plenkovićeva Vlada doista mogla izaći u susret Tomaševiću vidljivo je i iz novog paketa mjera kojim će se poduprijeti javni prijevoz pri čemu bi Plenkovićeva Vlada ZET trebala spasiti sa 200 milijuna kuna pomoći dok se osječkom tramvaju jamči pet milijuna kuna pomoći.

”Iz toga bi vam sve trebalo biti jasno, Plenković otvara pipu Tomaševiću, a reducira svojem stranačkom kolegi Ivanu Radiću koji se smatra kadrom Ivana Anušića koji je kao što je poznato jedan od predvodnika stranačke desnice koja od početka Plenkovićeva premijerskog mandata kritizira izbor njegovih koalicijskih partnera”, kaže naš sugovornik.

Kazuje se u HDZ-u već neko vrijeme da bi u slučaju parlamentarnih izbora njihova stranka iz njih izašla kao relativni pobjednik, no problem bi se doista pojavio kod formiranja koalicije. Aktualni Plenkovićevi koalicijski partneri uz izuzeće SDSS-a i nepredvidivog Milorada Pupovca prema svim relevantnim anketama ne prelaze izborni prag, a Plenkoviću ni na kraj pameti nije suradnja s desnim opcijama budući da strahuje od toga kako bi se takav savez odrazio na njegovu percepciju u Europskoj komisiji i Bruxellesu pa mu uistinu ne preostaje ništa drugo doli da se okrene prema lijevim strankama, i strankama centra koje bez obzira na uspjeh Ivice Puljka u Splitu još uvijek nisu izgradile svoj utjecaj niti se na njih i u idućem sazivu Sabora može računati u većem broju mandata.

“Rejting je takav da samo s ‘Možemo’ možemo sastaviti Vladu”

”Ništa od tog Centra neće biti, oni će se ispuhati, iako Puljka sada podržava Milanović za ozbiljniju političku mrežu potrebno je vrijeme i infrastruktura, oni to nemaju niti će to stići posložiti. U toj velikoj lijevoj koaliciji koja se najavljuje nastao je košmar, premijerka želi biti Sandra Benčić, a premijeri i Puljak, i Grbin oni će se teško dogovoriti oko preraspodjele pozicija pa je pitanje hoće li i do izbora uopće biti ikakvog dogovora, kada izbori prođu kreće trgovina, a tu ste se ionako svega nagledali. Nitko nije ni sanjao da će HDZ nekada koalirati sa HNS-om pa i to imate”, komentira HDZ-ovac ogorčen zbog pada stranačkog rejtinga.

”Rejting će nam vjerojatno još padati, ova afera Ina tek je počela, pitanje je koje će se još korupcijske afere otkrivati, trenutni rejting HDZ-a pao je toliko da mi trenutno samo sa Možemo možemo sastaviti Vladu”, zaključuje naš sugovornik. Među sugovornicima bliskim Plenkoviću na tu se ideju gleda s dozom podsmjeha. ”Plenković bi s Tomaševićem možda i pronašao zajednički jezik, ali on Benčić ne može smisliti, nema šanse da bi s njom koalirao, a vjerujemo da nema šanse da bi ona svoj imidž prokockala radi suradnje s HDZ-om”, kaže se među Plenkovićevim savjetnicima. Je li Benčić zaista HDZ-ovka u starkama, kakvom ju je nazivao Nino Raspudić ili su ove glasine o potencijalnoj koaliciji koje kruže desnim krilom vladajuće stranke još jedna u nizu teorija zavjere koju šire oni koji s Plenkovićem nisu zadovoljni ostaje za vidjeti.