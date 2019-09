PLENKOVIĆ PRIMIO PRIJETNJU: Kreće li na njega najmoćniji hrvatski političar?

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na prvi se pogled doima kao čovjek bez strategije. I doista, samo na prvi, već na drugi jasno je kako je Bandić nalik hercegovačkom poskoku.

Iz prikrajka, vreba svoju priluku, koje planove, a onda kada je potpuno priravan i svjestan da će iz bitke izaći kao pobjednik kreće u napad. Taktika je to koja ga godinama održava na političkoj sceni, Bandić je tvrde oni koji ga dobro poznaju uvijek korak ispred, i uvijek sve po malo. Za antifašiste na revere vješa druga Tita, potom kleči u prvom redu katedrale, ratuje u radničkim cipelama, napuhuje se od vode, i opstaje.

Bandiću nisu naštetile afere, sudski procesi pa ni svi oni koji su pucali na njegovu fotelju, no on, ambiciozana kakav jest nikada se do kraja nije zadovoljio tek foteljom gradonačelnika, Bandićeva se retorika oduvijek svodila na san o tome kako ima tendenciju postati gradonačelnikom cijele države. i premda uvijek korak ispred svih, taj san na biralištima ipak nije ostvario, ali to ga nije zaustavilo. U duhu švercera, ispod stola u svoj je tim doveo vojsku zastupnika s kojima sada maše na sve strane, postavljajući se za najvećeg frajera u dvorištu Andreja Plenkovića.

Zagrebački gradonačelnik svjestan je svojih aseva pa stoga ne čudi da prijeti na sve strane. Stoga je ovih dana vrlo jasno dao do znanja da će otvoriti svoju knjigu tajni i odgovoriti svima onima koji ga prozivaju za kriminal, a od njega su i sami tražili usluge. Dva desetljeća na čelu metropole dala su mu kako sam kaže prostora da progovori o licemjerju, duplom moralu, ali i svima onima koji su visili pred njegovim vratima tražeći razne protekcije. ”Neće mirno spavati nakon toga, budite sigurni. A ja ću mirno spavati. Treba reći Hrvatskoj u lice. I o nekim ljudima poimence što ih ide pa što koštalo da koštalo”, rekao je Bandić pa u javnom prostoru nametnuo serijal pitanja.

Je li riječ o Bandićevoj novoj igri, ili je doista između redaka nekome priprijetio? Oni koji dobro poznaju Bandićev puls prepričavaju kako se na njegovu poruku ne može gledati jednosmjerno, niti za to postoji jedno, jedinstveno objašnjenje. Tom retorikom, prije svega obratio se onima s kojima godinama ratuje preko afera koje su mu imputirane, a kada je o aferama pa i o kratkom odmoru u Remetincu riječ, Bandić nikada nije prešao preko teze da je Zoran Milanović taj koji ga je tamo otpravio.





Bandić je toliko ljut na Milanovića da je na spreman uključiti se u predsjedničke izbore i na njima podržati aktualnu šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović, ali nije međutim Bandić ovom retorikom priprijetio samo Zoranu Milanoviću nego i aktualnom premijeru Plenkoviću kojemu su za opstanak na vlasti prijeko potrebni Bandićevi žetončići, usprkos tome šef Vlade ignorira poruke šefa metropole, koji radi na tome da se iz Vlade protjera HNS. Hoće li se Bandić uskoro oteti kontroli, i krenuti na Plenkovića, ili je posrijedi još jedna taktika ostaje za vidjeti.