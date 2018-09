Plenković prikriva kriminal u Vladi? Pitanje na koje odbija odgovoriti

Prva jesenska sjednica Hrvatskog sabora otpočela je aktualnim prijevodnevom, tijekom kojega su zastupnici dobili priliku postavljati pitanja članovima Vlade. Tu je priliku iskoristio i mostov zastupnik Nikola Grmoja, koji je načeo vrlo intrigantnu temu postavljajući premijeru Andreju Plenkoviću pitanje o kriminalu u Ministarstvu vanjskih poslova, u slučaju Joška Para, dok je radio kao veleposlanik u SAD-u, te Lorete Bertoše Kušen u Australiji. Premijeru Grmojino pitanje nije najbolje sjelo što se vidjelo i po njegovoj neugodnoj reakciji, nakon koje nije uslijedio konkretan odgovor na pitanje. Štoviše, doima se da je premijer činio sve kako bi promijenio neugodnu temu.

”Ja ću se usmjeriti na konkretne dokaze koji pokazuju da vi kao premijer prešućujete kriminal.

Naime, u prosincu prošle godine i siječnju ove godine jedan hrvatski diplomat vam je dostavio dvije predstavke s dokazima o višegodišnjim protupravnim isplatama novca hrvatskih poreznih obveznika u hrvatskim veleposlanstvima u Washingtonu i Cannberri, o čemu je prethodno predstavkama obavijestio i ministricu vanjskih poslova koja sjedi do vas, a, da stvar bude gora, državna revizija utvrdila je da je g. Joško Paro godinama zlorabio položaj veleposlanika u Washingtonu, kršio pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva i oštetio državni proračun za 1 900 000 kuna.

Na internetu su također dostupni dokumenti koji ukazuju da je gđa Loreta Bertoša-Kušen, glavna tajnica Ministarstva primala plaću u Veleposlanstvu u Cannberri, gdje joj je muž bio veleposlanik, iako je pravilnikom ministarstva izrijekom bilo zabranjeno raspoređivati članove uže obitelji na funkcije u veleposlanstvima kojima ti veleposlanici upravljaju. Premijeru Plenković, zakonom o državnim službenicima je utvrđena osobna obveza ministrice za pokretanjem postupka. Zašto niste razriješili ministricu budući da nije ništa poduzela po tom pitanju”, upitao je Grmoja, a premijer pak odgovorio u svojem stilu.

”Pa od svih pitanja ste Vi našli ovo? Ne znam koja je PR agencija koja sad trenutno prati Most tako slabo i škrto, da zaslužuje da im smanjite mjesečnu apanažu. Što se tiče ovog pitanja, stvar je na onim tijelima koja su neovisna, koja bi se time trebala baviti. Ako ima neka prijava, koliko ja shvaćam to se sve zbivalo u vrijeme nekih ranijih ministara i Vlada, neka se sve provjeri. Dapače, ministrica je, sad sam je pitao, sve podatke koje je ovo ministarstvo trebalo dati, dala. Smijeniti ministricu zbog”, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje, a potom se dotakao zastupnika Mire Bulja koji je na početku sjednice upozorio na Plenkovićevo opsturiranje tematske sjednice o pitanju neprocesuiranih ratnih zločina iz Domovinskog rata. Reagirajući na premijerov odgovor Grmoja je napomenuo zalonskve obveze koje su ministrici vanjskih poslova nalagale da reagira na spomenute slučajeve, a navedeni diplomati nakon toga nisu sankcionirani, već nagrađeni. Podsjetimo, javnost je Bertoša-Kuđen upoznata izvjesno vrijeme, jer prema medijskim napisima riječ je o dami koja je zaprimala dohotke iz državnog proračuna, što je tek jedna od afera koje potresaju ministarstvo. I Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa ljetos je zaprimilo prijavu protiv ministrice Pejčinović-Burić u kojoj između ostaloga stoji da je prikrivala spornu aferu, ali i da nije pokrenula postupke protiv njenih aktera, a prijavu je uputio diplomat Damir Sabljak koji je javnost upozorio i na to da Povjerenstvo nije reagiralo na njegovu prijavu.

Sabljak je na propuste upozorio i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora zatraživši pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja ministrici radi sumnji popraćenih dokumentima o njenoj korumpiranosti, odnosno njenom pružanju političke zaštite počiniteljima protupravnih isplata državnog novca veleposlanstvima RH Washington i Canberra. Protupravna isplata u Washingtonu odnosi se na slučaj veleposlanika Para koji je time državni proračun oštetio za 1.900.000 kuna, a njegov i slučaj Bertoše-Kušan u više je navrata bez konkretnog epiloga otvaran i u Saboru. O toj temi progovarao je general Željko Glasnović. ”Imate primjer gospođe Bertoša-Kušen koja je dobivala dohotke, a nije nikad radila na tom mjestu. Gospodin Joško Paro u Washingtonu, veleposlanik. On je tamo dulje nego što je vladala kraljica Viktorija, a vladala je mislim 80 godina.

On je još tamo i koštat će državni proračun još 1.7 milijuna kuna”, govorio je Glasnović, ali očigledno u prazno, jer ni Plenkovića, ni Jandrokovića ova tema ne brine previše, jednako kao što ih nisu brinule niti ranije prozivke na račun ministrice Pejčinović Burić, koje je načeo mostovac Miro Bulj. U to vrijeme, saborski se zastupnik žestoko obračunavao s nekadašnjom ministricom Martinom Dalić zbog gradnje termoelektrane na Perući, nakon čega su organizirani i prosvjedi građanske inicijative ‘Javno je dobro’ i ‘Ne daj se Cetino’. Kao što je poznato, riječ je o spornom projektu Vis Visa, kojega je hrvatkoj javnosti prezentirao Zoran Burić, suprug aktualne šefice hrvatske diplomacije Marije Pejčinović Burić, govoreći da se radi o izrazito pozitivnoj investiciji koja bi za sobom trebala povući i niz strateških investitora poput primjerice Samsunga.

Oda ovom projektu mogla se svesti na onu ‘svaki cigo svojega konja hvali’, jer Burić preko svojih tvrtki drži pola suvlasništva nad projektom na čijem razvoju od početka radi. Termoelektrana na plin i hidroelektrana zajedno bi proizvodile više od tisuću gigavata energije. O spornom projektu za naš je portal tada osobno progovorio sami Bulj podsjećajući kako u to doba nitko nije znao što se sprema stanovnicima njegova cetinskog kraja, a kada su spoznali što im se sprema odlučili su se na bojkot jer investitor bi živoio od subvencija koje bi mu plaćali hrvatski građani, dok bi cetinski kraj istodobno bio ekološki ugrožen.

Prije dvije godine Milanovićeva vlada promijenila je zakon te je iz njega proizašlo da kominirane termoelektrane na plin ostvaruju pravo na poticaje u proizvodnji električne energije, kao da koriste snagu sunca i vjetra, na što su Mostovci upozoravali, tvrdeći da se iza tih preinaka krije financijski interes na štetu hrvatskih građana, što je pak povezano s nedavnim poskupljenjem struje do kojega je došlo jer moramo plaćati naknadu proizvođačima tzv. zelene energije od kojih se struja pribavlja po znatno većoj cijeni od tržišne.”