PLENKOVIĆ PRESJEKAO! Idućeg tjedna učenici su na online nastavi! Objasnio i zašto

Autor: Daniel Radman

Andrej Plenković je predočio novinarima stanje u borbi protiv koronavirusa, a glavna promjena odnosila se na organiziranje školske nastave idućeg tjedna.

“Imamo sve veći broj novozaraženih, apelirat ću se na sve koji se nisu cijepili da se cijepe, kao i oni kojima je potrebna treća doza. Apeliram na korištenje maski, pridržavanja distanci, higijene, distanciranja, s obzirom da smo ušli u godišnje doba kad su temperature niže, a druženja u zatvorenim prostorima češće”, izjavio je danas Plenković najavivši prelazak na online nastavu.

“Nakon sastanka sa stožerom u ponedjeljak, Fuchs je dogovorio sa županijskim stožerima i Zagrebom, da se – s obzirom da nema nastave do srijede- četvrtak i petak nastava odradi nastavi online.

Demantirao je i priču da će svaka škola donositi odluku samostalno.

“Ne znam koja je konfuzija bila, mi smo u ponedjeljak rekli na stožeru da se priča sa svim stožerima, da učenici fizički ta dva dana ne idu na nastavu. Ne dovodimo u pitanje broj sati. Mi smo već dugo deregirali županije. Fuchs se čuo sa svim čelnicima županijskih stožera i dogovorio da nastava u četvrtak i petak bude online”, rekao je.

Iznio je i brojke vezane uz koronu i istaknuo kolika je važnost cijepljenja.

“Što se tiče brojeva, od 159 hospitaliziranih 116 nije cijepljeno, od 30 preminulih 23 nije bilo cijepljeno, sve tog govori o važnosti cijepljenja i zaštite od virusa koji stalno mutira”, naglasio je.

O čemu je razgovarao s američkim veleposlanikom

Potom je prešao na “dnevnu problematiku”, najavio je kako će u četvrtak na sjenici Vlade donijeti zakon o minimalnoj plaći, a otkrio je i detalje sastanka s američkim veleposlanikom Palmerom.









“Govorili smo o izbornom zakonu u BiH, izložili smo našu poziciju, saslušali njegov stav. SAD i EU su tu da pomognu političkim liderima da se postignu promjene izbornog zakona, a naša želja je da se one donesu konsenzusom te da konstitutivni narodi sami biraju svoje zastupnike u tijela i predsjedništvo da se ne događaju anomalije da Bošnjaci biraju tuđeg člana”, rekao je.

Na novinarski upit komentirao je predsjednika Milanovića i probleme s MORH-om.

“On se u to zapetljao i ne znam zašto se miješa u ta pitanja. Ja se kao premijer nikada nisam miješao u to pa neću ni sada. Ministar neka to rješava. Uputio sam danas pismo predsjedniku u kojem predlažem sastanak Vijeća za obranu.”

Novinari su ga pitali kako komentira što više od 50 posto HDZ-ovih birača podržava predsjednika Milanovića.









“Meni su zanimljivije ankete u kojima je HDZ na 31 posto dok su drugi na 11, 12 posto i da smo već šest godina na vlasti. Ovo, tko koga podržava, nije relevantno. Mislim da građani vide tko radi, a tko samo govori.”

Otkako sam na čelu HDZ-a nemamo više dugova

Komentirao je i najavu zdravstvene reforme.

“Postoje radne skupine, stručnjaci i dio zaposlenika dobili su radni tekst koji još nije pušten u javnost i sada dolazi do nekih reakcija na njega, ali to nikako nije konačno rješenje. Ja sam već rekao, kako idu procesi izrade papira, postoje radne skupine, stručnjaci, to se konzultira, sad su krenule šire konzultacije, očito je netko od tih ljudi to pustio u javnost, sad se to komentira.

Kad je riječ o 14 milijuna koje HDZ mora platiti u Državni proračun zbog presude u slučaju Fimi medija, Plenković je bio jasan.

“HDZ je, kad sam ja postao šef stranke, bio u minusu od 17 milijuna kuna. Onda smo imali jedne, druge izbore, lokalne, predsjedničke, europske, već godinama nemamo ni kredita, ni dugova ni obaveza, uredno poslujemo, samo od članarina u zadnjih nekoliko godina dobili smo 42 milijuna kuna.”

