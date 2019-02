PLENKOVIĆ POTVRDIO: Vlada je za nagodbu s vatrogascem Franom Lučićem

Autor: Dnevno

Na upit novinara N1 televizije da komentira revolt vatrogasaca iz Vodica zbog dugotrajnog sudskog postupka jedinog preživjelog vatrogasca s Kornata Frane Lucića premijer Plenković rekao je da će ići u nagodbu.

“Mi ćemo kao Vlada razgovarati s Državnim odvjetništvom, smatramo da bi u ovoj situaciji gospodina Lucića najbolje bilo da dođe do pravične nagodbe, da on dobije zadovoljštinu, a država pokaže odgovornost i zrelost”, izjavio je premijer u Gospiću. Na pitanje značio li to da je ddržava pogriješila odgovara: “To znači da imam ideju kako da to riješimo.”

Istaknuo je i da “ako je ijedna Vlada učinila jako puno na sustavu domovinske sigurnosti učinila je ova Vlada” i najavio osnivanje Središnjeg državnog ureda za vatrogastvo.

Vatrogasci tišnjanskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva u utorak su, podsjećamo, prosvjedovali na magistrali u Tisnom tražeći da država odustane od žalbe na nepravomoćnu presudu i podnese trošak naknade zbog teških ozljeda Frani Lučiću, jedinom vatrogascu koji je preživio kornatsku tragediju.