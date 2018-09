PLENKOVIĆ: ‘Postoje i drugi akteri zainteresirani za brodogradilišta’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković komentirao je posjet Povjerenice za tržišno natjecanje Margrethe Vestager Vladi zbog stanja u Uljaniku i 3. maju.

Podsjetio je kako plan restrukturiranja nije radila Vlada nego uprava Uljanika koja je izabrala konzultante, ali i strateškog partnera, te je dodao kako je Vlada davala naputke kako da se plan poboljša i nakon toga je poslan u Europsku komisiju gdje se još uvijek analizira.

“Komisija očekuje dorade toga plana, budući da je udio države prevelik u odnosu na ono što je prihvatljivo na europskoj razini. Na tom tragu očekujemo da se radi na doradi plana”, kazao je Plenković.

“Postoji interes i nekih drugih aktera koji su zainteresirani za brodogradilišta”, otkrio je zainteresiranoj javnosti Plenković te je podsjetio je da je Vlada osigurala sredstva za plaće za srpanj i kolovoz te da će u Puli u četvrtak nastojati vidjeti koji je model održiv za funkcioniranje brodogradilišta.

“Komisija će uskoro poslati preliminarne neformalne komentare na plan restrukturiranja”, otkrio je Plenković.

Novinari su pitali premijera ide li u rekonstrukciju Vlade kao što je to dao naslutiti ministar uprave Kuščević, na što je on odgovorio kako je to nešto što su oni izvukli iz njega.

Plenković je podsjetio na mirovinsku reformu, pravosudnu reformu te obrazovnu reformu, te je naglasio pozitivne makroekonomske pokazatelje: rast BDP-a od 2,9 posto, nikada nižu nezaposlenost, rast zaposlenosti itd. Prema njemu to pokazuje da Hrvatska ide u smjeru koji je Vlada zacrtala.

“Ja sam kao predsjednik Vlade siguran da će raditi najbolje posao što zna do kraja provedbe našega programa”, komentirao je Plenković glasine kako ministar financija Zdravko Marić neće dočekati kraj mandata u Vladi

Premijer je odgovorio na nagađanja o gašenju Rafinerije Sisak, te je kazao kako o tome nema novih informacija te da je Vlada i dalje na tragu otkupa dionica INA-e od MOL-a te pronalaska strateškog partnera.

“Pronađeni su partneri i za Petrokemiju, Vlada je donijela odgovarajuće odluke i sada se čeka pismo Komisije i AZTN-a kako bi se s novom vlasničkom strukturom krenulo u restrukturiranje poslovanja kompanije. Petrokemija može potrajati sigurno najmanje još pedeset godina koje smo proslavili ove godine”, proučio je Plenković.