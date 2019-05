Plenković poručio: ‘Pitanje imovinske kartice ministra Tolušića nije za povjerenstvo’

Premijer Andrej Plenković morao je u petak novinarima odgovarati na pitanjo o ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću i ima li njegovo puno povjerenje s obzirom na najnovije saznaje da nije ispravno naveo svu imovinu u imovinskoj kartici.

Novinare je zanimalo kako komentira to što se Tolušićeva imovina, vezana za njegovu kuću u Virovitici te atraktivno zemljište na moru, ne podudara s podacima iz njegove imovinske kartice, na što je premijer poručio kakoće to sve Tolušić objasniti sam.

“Pa nije to tema koja je vezana za povjerenje, to su tehnička pitanja”, odgovorio je Plenković na pitanje ima li Tolušić njegovo povjerenje. Još je poručio da on nema vremena niti mu je to posao provjeravati imovinske kartice.

Premijer ne smatra spornim što je gotovo 24 godine nakon završetka Domovinskog rata skoro 1700 novih branitelja i 10.000 zahtjeva.

“Ne, nije. Mi smo Vlada koja je napravila jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima, koja vodi računa o dignitetu Domovinskog rata i koja je popravila praznine i nepravde koje su u zakonskom okviru postojale ranije”, poručio je Plenković.