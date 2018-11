PLENKOVIĆ PONOVNO IZNENADIO: Hrvatska ima jasan stav o nezakonitim migrantima

Autor: Hina

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljka nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, da se stav Vlade o Marakeškom dokumentu, nije promijenio, te da ne zna zašto je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović promijenila stajalište, a naglasio je kako Hrvatska vodi politiku vrlo striktnog čuvanja hrvatske granice i sprječavanja nezakonitih migracija.

Plenković je kazao da na sjednici, održanoj u središnjici HDZ-a, u temeljitoj i sadržajnoj raspravi o Marakeškom dokumentu niti jedan sudionik nije imao nikakvih primjedbi na tekst, kao i da Vlada niti u jednom trenutku nije promijenila stav o tom dokumentu.

“Zašto ga je netko drugi promijenio, primjerice predsjednica, to ona mora objasniti javnosti”, kazao je Plenković novinarima, ne želeći tumačiti politiku predsjednice Republike.

Najavio je da će se čuti s predsjednicom Grabar-Kitarović kada bude stigao, da ima još vremena do skupa koji će se održati u prosincu, a da će o tome tko će ići u Marakeš, odrediti Vlada.

Ponovno je naglasio da se Marakeški dokument odnosi na zakonite migracije, nije pravno obvezujući, nema karakter međunarodnog ugovora, ne potpisuje se i ne podliježe ratifikaciji, te da svaka država zadržava puni suverenitet da formira svoju migracijsku politiku.

“Hrvatska pritom vodi politiku vrlo striktnog čuvanja hrvatske granice i sprečavanja nezakonitih migracija”, istaknuo je Plenković.

Pritom je podsjetio da je 2016. godine na skupštini UN-a na kojoj su bili tadašnji ministra vanjskih poslova Miro Kovač i predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović usvojena Njujorška deklaracija kao okvir za globalni odgovor o problemu migracija, nakon čega se pristupilo izradi Marakeškog dokumenta.

“Nitko od svih aktera koji su uključeni u taj proces a koji traje skoro 18 mjeseci nije signalizirao bilo kakav problema kada je riječ o sadržaju dokumenta”, rekao je premijer Plenković. Dodao je kako je jedina zemlja koja je u vrijeme dok se pregovaralo o Marakeškom dokumentu izrazila rezerve, bila Mađarska.

“Sve druge zemlje koje sada naknadno signaliziraju da im je nešto problem to rade po meni iz unutarpolitičkih razloga, pritisaka koalicijskih partnera ili pritisaka javnosti ili straha kako takve teme mogu utjecati na njihov rejting”, procijenio je predsjednik Vlade RH.

“Mi smo pokazali kao Vlada da ne podilazimo bilo kakvim pritiscima pa niti ovakvima; protivimo se sijanju straha, panici, histeriji, drami, jer ništa od toga kada je riječ o ovom aktu nije na stvari”, naglasio je Plenković.

Na novinarski upit je li ga ministar financija Zdravko Marić uvjerio da ne odlazi iz Vlade, premijer Plenković je odgovorio potvrdno, kazavši da je o tome razgovarao s Marićem i da mu je on kazao kako nema nikakve veze s informacijom koja se pojavila u medijima da odlazi u Adris.

Komentirao je i informaciju o tome da bivši SDP-ovac Mario Habek prelazi u Klub HNS-a, vladajuće većine.

“To je njegova odluka. Što se tiče odluka pojedinih zastupnika to su odluke koje donose neki ljudi u svoje ime, donose političku procjenu, pretpostavljam da nisu zadovoljni sa stanjem stranke čiji su članovi bili i iz koje su očito izašli. To su odluke koje nemaju baš nikakve veze sa HDZ-om, a ako žele podržati smjer rada Vlade nama je to drago”, kazao je Plenković.

Naglasio je i kako nema nikakve promjene u politici HDZ-a i smjeru Vlade RH.

Na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a bilo je riječi i o prošlim i budućim aktivnostima Vlade, poreznoj reformi, rebalansu proračuna, mirovinskoj reformi, izvješću o Europskom vijeću.