PLENKOVIĆ POD UCJENOM ELIMINIRAO KUŠČEVIĆA: Nehotice otkrio tko je najmoćniji političar u Hrvatskoj

Kud Milorad okom, tud Andrej skokom, stara je to mantra, na kojoj počiva politika vlade kojom rukovodi šef HDZ-a Andrej Plenković, a da je tome tako potvrđuje i iznuđena ostavka ministra uprave Lovre Kuščevića. Naime, premda je ministar grčevito branio svoju poziciju, i to uz zdušnu potporu premijera, i šefa svoje stranke, ostavku je ipak na koncu ponudio, i to nakon što su u javni prostor izašli prvo HNS-ovi lažni moralisti čudeći se čudom, prevarama koje navodno stoje iza Kuščevića.

No, da su HNS-ovci benigni igrači, dalo se naslutiti nakon izjave šefa SDSS-a Milorada Pupovca koji je vrlo jasno Plenkoviću dao do znanja da će netko morati otići, ili koalicijski partneri, ili pak Kuščević. I bi tako, nakon nekoliko dana vijećanja, i guranja glave u pijesak Pupovčev se ultimatum nije mogao ignorirati pa je Kuščević podvio rep, tvrdeći da se ne kaje za sve što je učinio podnosi ostavku, koju Plenković koji ga je pak do jučer branio prihvaća.

Priča se doima, kao film kojega smo već gledali, doduše s drugim glavnim glumcem, odnosno glumicom. U vrijeme kada je javni prostor punila afera ministrice Martine Dalić, s lex Agrokorom, i skupinom Borg, a koja se izravno doticala i premijera Plenkovića, on je osobno svim srcem branio svoju ministricu i miljenicu, a onda je dirigentsku palicu preuzeo prvi čovjek srpske nacionalne manjine, i postavio uvjet, pa je Dalić kako ne bi stvarala uteg vladi, odlučila istu napustit, te se nedugo potom u svojoj povratničkoj knjizi raspisala o Pupovčevim vezama s Agrokorom.

Pisali su i pričali mnogi o Pupovcu, ali on je i dalje tu, stabilan i postojan, čovjek koji u šaci drži ne samo ovog, već i mnoge prije ovog premijera. Kuščevićeva ostavka, jest opravdana, jer afere koje su oko njega nanicale nešto su preko čega se teško prelazi, no pitanje je zašto Plenković kao državnik sam na tome nije inzistirao, već je pao pred koalicijskim partnerima, i opet se pokorio Pupovčevim ucjenama.