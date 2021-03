PLENKOVIĆ POD SVAKU CIJENU ŽELI SRUŠITI PENAVU! Ovo su najpikantnije tajne njegovih najljućih izazivača

Autor: Iva Međugorac

Iako se o lokalnim izborima u Zagrebu na nacionalnoj političkoj sceni najviše i najintenzivnije polemizira, za premijera Andreja Plenkovića pa i za njegov HDZ još je važniji rezultat lokalnih izbora u Vukovaru, gradu u kojem na poziciju gradonačelnika jurišaju šestorica kandidata.

Nije tajna da gradom ravna Ivan Penava, bivši HDZ-ovac, koji se Plenkoviću zamjerio prvo na unutarstranačkim izborima, a zatim i ljetos kada je stranku zajedno s nekolicinom vijećnika napustio uoči parlamentarnih izbora odlazeći za nositelja liste Škorinog pokreta u svojoj izbornoj jedinici.

Razumljivo je stoga da je Plenković u ovom gradu i simbolički spreman na jednu vrstu osvetničkog pohoda, i rušenje Penave koji se nalazi u kampanji za još jedan mandat na čelu grada. Planove Plenkoviću remeti kandidatura bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, koji uživa simpatije ondašnjeg srpskog stanovništva, koje bi na ovim izborima moglo biti od velikog značaja. Izvori bliski Penavi kažu kako je on u svoju pobjedu uvjeren, međutim, i u njegovom timu svjesni su da je pred njima kompleksna borba u kojoj će uz ostalo snage morati odmjeravati i sa kritičnim Pavlom Josićem koji je najavio kandidaturu na nezavisnoj listi. HDZ-ove boje u Gradu heroju braniti će mlađahni Nikola Mažar, koji je ko’ za vraga stasao baš po Penavinim političkim skutima, upravo ga je on gurnuo na nacionalnu političku scenu.

Mažar je postao državni tajnik zahvaljujući Penavinom lobiranju, s Penavom je surađivao sve dok se vukovarski HDZ ljetos nije osuo, onda je on silom prilika preuzeo stranačko kormilo, kormilo u kojem ga pamte i kao jednoga od organizatora bojkota famozne Kolone sjećanja koja se podijelila u vrijeme dok je njome koračao državni vrh na čelu s tadašnjim premijerom Zoranom Milanovićem. Baš bi ta davna crtica za Mažara mogla biti problematična kod osvajanja glasova vukovarskih Srba, no Plenković adute polaže na kolegu Pupovca i njegov SDSS.

Sreća u HDZ-ovoj nesreći jest ta što na ove izbore Sabo izlazi bez potpore SDP-a, no u Vukovaru smatraju vrlo izglednim da se u drugom krugu obračunaju bivši i sadašnji gradonačelnik, za to vrijeme socijaldemokrati su odlučili stati iza Damira Madune, vukovarskog branitelja koji je uletio kao zamjena za mlađahnu Biljanu Gaće, članicu predsjedništva najveće oporbene stranke. Kako to nerijetko sa SDP-om biva i Madunina kandidatura mogla bi biti problematična, jer je ovaj nekoć bio član Glavaševa SDSS-a, a jedno vrijeme djelovao je i u famoznom Stožeru za obranu Vukovara. U Borovu je pak djelovao Nenad Bučko HNS-ov kandidat za gradonačelnika Vukovara koji se u ovoj kultnoj vukovarskoj tvornici imao prilike sretati s Penavinim ocem Antom kojega je naslijedio u Borovu.