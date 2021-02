PLENKOVIĆ POBJESNIO NA MILANOVIĆA! Ishitreni potez vodi u novi rat: Premijer na to neće pristati

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković posljednjih je dana neopisivo ljut na svoje stranačke kolege, ministre iz Vlade, ali i na predsjednika Zorana Milanovića koji je samoinicijativno i bez konzultacija otvorio temu izbora predsjednika Vrhovnog suda.

Suradnici predsjednika Vlade kažu da on oko toga ne bi previše polemizirao te da bi što se njega tiče na toj poziciji trebao ostati aktualni predsjednik suda Đuro Sessa. No, izbor predsjednika ovog najvažnijeg suda u zemlji ne tiče se samo Plenkovića, već je u njega izravno uključen predsjednik Milanović koji je još u kampanji za predsjedničke izbore najavljivao čistke u pravosuđu aludirajući na Sessu i Vrhovni sud. Da Milanović nije zadovoljan Sessom, u više je navrata on osobno dao naslutiti, a to potvrđuju i naši sugovornici bliski predsjedniku. Međutim, Plenković u ovom slučaju nema namjeru pristati na Milanovićeve hirove pa upućeni svjedoče kako nam slijedi još jedan sukob dvaju vodećih ljudi u državi. Da bi uistinu do sukoba moglo doći vidljivo je i iz Plenkovićevih posljednjih izjava na ovu temu.

“Sve je išlo svojim tijekom. Državno sudbeno vijeće je raspisalo natječaj, nekoliko se kandidata javilo. Shvatio sam da predsjednik Republike nije zadovoljan s ovo troje kandidata, on bi htio predložiti nekoga drugoga. Mi o tome nismo razgovarali još. Logičnim mi se čini da se poštuju zakoni koje smo donijeli”, rekao je premijer Plenković komentirajući ovu temu te dodao da ne vidi što sprječava nekoga tko želi biti predsjednik Vrhovnog suda da se prijavi na natječaj. “Trebamo naći dobra rješenja koja su korisna za Hrvatsku i korisna za Vrhovni sud. Nisu to neke licitacije koje zahtijevaju neko kapriciranje”, rekao je premijer Plenković uz ostalo, međutim, njegovo stajalište ne dijeli Milanović koji je uvjeren kako s promjenama u pravosuđu treba krenuti od vrha. No, da bi se te promjene uistinu provele biti će potrebno sjesti za stol s Plenkovićem, jer premda Milanović predlaže kandidata za predsjednika, odluka se donosi u Saboru gdje ipak Plenković ima kakvu, takvu većinu.