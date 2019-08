PLENKOVIĆ POBJESNIO NA KOLINDU! Pa što ona radi? Predsjednica povukla zabranjen potez

Utrka za Pantovčak postaje sve zanimljivija, a kako i ne bi kada u njoj, zasad, sudjeluje 13 kandidata i čini se da će ih biti još. Na popisu 13 kandidata nalazi se i aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović koja, doduše, još nije službeno najavila svoju kandidaturu, ali nakon Knina sve je jasno. Ipak, kada je o njezinoj kandidaturi riječ, u HDZ-u su još prilično suzdržani, što zapravo nije čudno – oni, naime, čekaju da objava postane službena. ”Predsjednica bi kandidaturu trebala objaviti oko Velike Gospe, tada će predstaviti svoj program i tim, a onda će i HDZ donijeti odluku o tome da staje iza nje. Zasad se još kalkulira s pogodnim trenutkom za kandidaturu, no mislim da predsjednica više nema što čekati”, kaže naš izvor iz vladajuće stranke, dodajući da šefica države kandidaturu još nije oslužbenila zato što traju pregovori s ljudima koji bi trebali činiti njezin tim.

Iako se neka imena, poput Anušićeva i Jelićeva, već naslućuju, predsjednica finalne dogovore treba postići i s HDZ-ovim rukovodstvom jer će ta stranka stati iza nje u utrci za Pantovčak. Baš zato nekim HDZ-ovcima, a ni premijeru Andreju Plenkoviću, nije se svidio njezin nastup u Kninu. ”Bio je dogovor da se u kampanju krene nakon Oluje, postupno, ali predsjednica je, ničim izazvana, izašla izvan okvira i zapravo nas sve skupa zaprepastila i zatekla. Plenković nije ni slutio što će učiniti, i to mu se zapravo nije ni svidjelo, pa stoga strahuje što će tek biti s kampanjom ako se već sada ponaša nekontrolirano”, pita se naš sugovornik blizak premijeru, dodajući da je situacija za HDZ iznimno nezahvalna.

”Premijer se sveo na to da zapravo ovisi o tome kako će Grabar-Kitarović proći na izborima, njih su dvoje mimo vlastite volje isprepleteni. S jedne strane, ona bez Plenkovića i HDZ-a o još jednom mandatu može samo sanjati, s druge strane, ako ona izgubi izbore, on o ostanku na čelu HDZ-a može samo sanjati”, objašnjava naš sugovornik te dodaje da je Plenković također svjestan do koje mu se mjere fotelja ljulja.

I baš tu, napominje, dolazimo do apsurda. Naime, predsjednica se prije nešto manje od godinu dana rastala od svoga savjetnika Mate Radeljića i pružila ruku pomirenja premijeru Plenkoviću koju je ovaj i prihatio, ali idiličan odnos počeo se narušavati nakon što je šefica države uvidjela da premijer nije u stanju držati stvari pod kontrolom.

Debakl na europskim izborima stigao joj je kao hladan tuš samo nekoliko mjeseci prije kampanje u koju je trebala ući kao političarka centra, jer kao što je poznato, desnog biračkog tijela javno se odrekla. Međutim, nakon europskih izbora i osvojena skromna četiri mandata HDZ-a predsjednica je spoznala kako bez desnice nema ni osvajanja izbora, pa je posljednjih nekoliko tjedana odlučila okrenuti ploču i ući u konflikt s Plenkovićevim mnisitrima.

”Ovo je tek uvertira, predsjednici se topi rejting, ankete joj ne idu u prilog i ona jednostavo mora nešto poduzeti, a jedino što joj je preostalo jesu kritike na račun Vlade. Ona trenutno uživa potporu manju od 30 posto, dok Zoran Milanović i Škoro bilježe rast, pa je potpuno razumljivo da je u panici i da će nastaviti kritizirati poteze Plenkovićeve Vlade. Upravo bi to moglo izazvati konfuziju među biračima jer, s jedne će strane Grabar-Kitarović kritizirati poteze Vlade, a s druge strane će joj Plenkovićev HDZ, koji vodi Vladu, davati potporu na izborima. HDZ mora nedvosmisleno stati iza predsjednice, jer ako ona ne pobijedi na izborima, ni Plenkoviću se ne piše dobro”, prepričava naš sugovornik, dodajući da bi sukob mogao eskalirati te da je to nešto što zabrinjava Plenkovićeve kadrove u vladajućoj stranci, osobito nakon Knina.

To usred kampanje nipošto ne bi bilo dobro ni za jednu ni za drugu stranu. ”Sukobi su već počeli, pitanje je koliko će ih Plenković i njegovi ministri trpjeti. Nedavno je napala Kujudnžića, ali to je pucanj iz praznog pištolja jer je ignorirala zahtjeve oporbe da sazove sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o njegovu opozivu. Predsjednica povremeno solira, ne igra kao timski igrač i to je ono što joj Plenković zamjera. Na svoju ruku sastala se s Ivanom Penavom i pozvala ga u svoj tim, to je nešto što je premijera zgrozilo. Svi ti suludi odnosi ne djeluju obećavajuće”, konstatira naš sugovornik u strahu od predsjedničkih izbora i rezultata.