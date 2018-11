Plenković pobjesnio kao nikad! Slijedi gadan okršaj

Druženje HNS-ovaca, koje se odvilo proteklog vikenda, prilično je razbjesnilo premijera Andreja Plenkovića koji sve ozbiljnije razmišlja o rekonstrukciji Vlade. Naime, prvi čovjek Vlade na svoje koalicijske partnere bijesni stoga što se ne prestaju hvaliti uspjesima koje kao partnerska stranka Vlade realiziraju, a to Plenković smatra soliranjem te je više no svjestan kako bi HNS bez HDZ-a bio politički mrtav. No, to za sada ne brine previše Ivana Vrdoljaka, koji je nedavno formirao predizborni stožer svoje stranke, a u tome tonu proteklo je i posljednje druženje liberala.

”HNS je u nešto više od godinu dana napravio vrlo važne pomake u svojim resorima, Hrvatska je to čekala desetljećima. Reforma obrazovanja konačno je ušla u škole, a rješava se i pitanje zaštićenih najmoprimaca ”, pohvalio se Vrdoljak, uoči sjednice Središnjeg odbora, a u prilog svojim tvrdnjama naveo je i izvješće Europske komisije koja je jasno poručila da se napokon krenulo u pravom smjeru s reformom obrazovanja, oko koje Plenković zapravo i ima najviše problema.

Naime, nije nepoznanica da on i ministrica Divjak nisu u najboljim odnosima, o sukobima između ovog dvojca u više se navrata izvještavala, a Vrdoljak je nedavno svoju stranku pa i samoga sebe predstavio kao revolucionarom i reformatorom hrvatskog školstva, što mu je Plenković već tada zamjerio, no on očigledno s premijerovim packama nema previše problema pa politiku svoje stranke nastavlja voditi prodavanjem magle naivnom djelu javnosti.

”Rezultati koje isporučuju ministri HNS-a među najboljima su u Vladi”, izjavio je među ostalim Vrdoljak, a ove riječi teško su odjeknule među HDZ-ovim ministrima pa i među članovima stranke, koji se od početka teško mire s ovom uistinu neprirodnom suradnjom. Dakako da Vrdoljak nije jedini koji se samo hvalio na stranačkom druženju, dio kolača odnio je i ministar Štromar koji je uvjeren kako uspješno rješava stambena pitanja mladih kroz projekte poticajne stanogradnje i subvencioniranih kredita, za koga točno Štromar provodi svoju reformu manje je poznato, znajući za vojsku mladih koji u sve većem broju napuštaju Hrvatsku. Baš čudno, pored tolikih revolucionarnih reformi, zar ne?