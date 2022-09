PLENKOVIĆ PALADINI KAO NA ŠANKU: ‘Je l’ istina da ti se ne da? Hoćemo potrošit pare?’

Autor: M.P.

Na aktualnom prijepodnevu u Saboru zastupnik socijaldemkrata Domagoj Hajduković premijera Andreja Plenkovića prozvao je zbog spore obnove.

“Ako su do mene došle informacije o Paladini, da mu se ‘više ne da’, onda su i do vas. Nema šanse da ćemo potrošiti novac koji smo dobili za sanaciju šteta od potresa. Gordo ste tražili zapovjednu dogovornost za Inu, svoju odgovornost niste vidjeli. Možete li garantirati da ćemo do lipnja 2023. potrošiti zadnji cent koji smo dobili za sanaciju od potresa?”, pitao je zastupnik Hajduković.

“I vas je Google otkrio što ćete reći, nisam stigao pitati Paladinu. Nije tu sad, gdje je? Tu si!”, tražio je premijer pogledom ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivana Paladinu.





“Je l’ istina da ti se ne da?”, pitao ga je premijer.

“Aposolutno ne”, spremno je odgovorio ministar.

“Hoćemo potrošiti pare?”, pitao je opet premijer nonšalantno, kao da nisu u Saboru.

“Veliku većinu da, a potrudit ćemo se da potrošimo sve”, opet je spremno ispalio ministar.

“Da je bilo do vas dobili bi bar pet godina produženja roka, vi niste imali nikakav upliv. Ministri, resori, službenici, Fond za obnovu Grada Zagreba imaju trajnu zadaću da svaki dan na tome rade. Medved to koordinira. Imat ćemo aktivnosti na tjednoj bazi, ministrima je to više nego jasno da bi se potrošila ta milijarda eura i da bi se pomoglo ljudima koji ni danas nisu u svojim kućama. U Petrinji će dio ljudi u kontejnerima tijekom iduće godine doći u zamjenske objekte. Prionulo se poslu, slažem se da je sporije nego što bih htio. Nisam zadovoljan dinamikom obnove, zadaća je svih da se angažiraju i da se to ubrza”, odgovorio je Plenković Hajdukoviću.

Zastupnik s odgovorom nije bio zadovoljan.









“Nemam veze s kragujevačkim diplomama, nadam se da je to hrvatska javnost slušala. Niste rekli da će biti prihvaćena odgovornost. Na kraju dana, problem je da svatko tko ima bilo kakvog izbora je iz potresom pogođenog područja s Banovine otišao. Demografski uništen kraj je još više opustošen, a da ne pričam o ljudima koji su u Zagrebu još u privremenom smještaju”, zaključio je Hajduković.