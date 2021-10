PLENKOVIĆ OVO NIJE SMIO IZGOVORITI! Priznao je nešto zastrašujuće: ‘Ovo je njegov kolosalni poraz’

Autor: Iva Međugorac

Saga oko izbora predsjednika Vrhovnog suda polako, ali sigurno bliži se kraju, kako za sada stvari stoje taj bi važan sud trebao preuzeti kandidat predsjednika Zorana Milanovića, sudac zagrebačkog Trgovačkog suda Radovan Dobronić. Nije to baš posve po volji HDZ-ovaca i njihova šefa Andreja Plenkovića koji je bio nešto skloniji kandidaturi suca Marina Mrčele, kojega je javno podržala i struka, no izgleda da nakon svega niti nije imao previše izbora.

Svjesni okolnosti u kojima se došlo do ovog raspleta na društvenim mrežama, ali i u javnom prostoru svoj su stav na ovu temu iznijeli Mostovi saborski zastupnici pa tako izbor Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda zastupnik Nikola Grmoja naziva kolosalnim porazom premijera Andreja Plenkovića i to zato što je mjesecima otezao izbor suca Dobronića na kojega je na koncu ipak morao pristati.

Potpuni luzer

”Kako bi se u tom porazu osjećao barem malo bolje i kako sam sebi, kad se pogleda u ogledalo, ne bi izgledao kao potpuni luzer, istovremeno je podržao i Mrčelu i Dobronića. Iako je svima jasno da je zapravo bio prisiljen podržati kandidata kojem se toliko dugo opirao”, konstatira Grmoja, a slično stajalište iznosi i njegova kolegica, saborska zastupnica Marija Selak Raspudić koja je kritizirala Plenkovića i zbog načina na koji je pokušao utjecati na izbor predsjednika Vrhovnog suda. “Prilikom izbora Vrhovnog suca premijer Plenković odnedavno uporno ističe u medijima kako je profesorica Turković „bila u kontaktu sa mnom, a ja sam, bez nekih posebnih konzultacija, rekao – ukoliko ste to vi, vi ćete imati našu potporu”.

Naravno da to Plenković spominje jer je u njegovim očima podržati Dobronića isto što i potpisati kapitulaciju pred Milanovićem budući da je za njega riječ isključivo o igri moći, a ne spašavanju ugleda i stanja domaćeg pravosuđa. Na to smo već nažalost navikli, no ono što nam promiče, a na što nitko ne bi trebao oguglati je skandaloznost te tvrdnje. Naime time je najvažnija osoba u zemlji de facto priznala, štoviše pohvalila se, kako prije raspisivanja javnog poziva dogovara s pojedinim privilegiranim kandidatima koji imaju njegov telefonski broj podršku”, kaže Selak Raspudić te napominje da je Plenković javno obznanio nešto čega bi se svaka pristojna osoba trebala sramiti. ”A osoba na tako odgovornoj funkciji ne bi smjela ni pomisliti učiniti, a to je da se „ozbiljno“ kadroviranje odvija mimo ikakvih natječaja, na „drugarski“ način. Ne znam je li strašnije to što on to uporno ponavlja ili činjenica da na to nismo reagirali, ali jedno je sigurno.

Korupcija je očito toliko duboko prodrla ne samo u tkivo vođa, nego i cijelog naroda, da nam je postalo normalno da su javni pozivi, odnosno formalne procedure koje bi trebale osigurati transparentnost izbora za najvažnije neovisne funkcije u zemlji tek mamac za naivčine. Ako je takvih u Hrvatskoj još uopće i ostalo”, ističe Marija Selak Raspudić.