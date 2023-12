Plenković otkrio zašto je smijenio Filipovića: ‘Zgrožen sam, ovo je razotkrivanje Mosta’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon što je smijenio ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Davora Filipovića.

Podsjetimo, Plenković je smijenio Filipovića nakon što su mediji objavili transkripte poruka njegova posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića u kojima najprije traži dio novca od reklamnih kampanja za sebe, a zatim daje povjerljive informacije Mostovim zastupnicima Nikoli Grmoji te Zvonimiru Troskotu.

Plenković: Zgrožen sam, upućuje na koruptivno djelo

Premijer je na početku rekao da želi potvrditi da je razriješio ministra Filipovića, a da je Jurica Lovrinčević prestao biti njegov savjetnik.

“Razlog su saznanja koja sam vidio u medijskim napisima. Sadržaj dopisivanja između bivšeg savjetnika ministra Filipovića je bio takav da smo svi u Vladi ostali zgroženi i to s dva pravca djelovanja, dio razgovora o medijskom oglašavanju. Ako su poruke autentične, to upućuje na školski primjer onoga što se naziva koruptivno djelo”, rekao je premijer.

“Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte između bivšeg savjetnika bivšeg ministra također s jednim predstavnikom medija i kasnije te iste informacije, koje je posjedovao kao savjetnik, se plasiraju oporbenim političkim strankama. Koje te iste informacije koriste kao političke napade za rušenje Vlade. Ispada da je isti gospodin miljenik Mosta, to je ono što danas možemo iščitati iz poruka. To sve dovodi do zaključka da nema povjerenja u ministra koji ga je doveo na vlastitu inicijativu. Sjećam se da sam pitao zašto čovjek s takvim backgroundom želi raditi u Ministarstvu. Uvažio sam želju Filipovića, slična sugestija je bila za političkoj tajnika Bujanovića da mu pomogne. Bit je da vidimo da je cijela operacija, koja je trajala šest mjeseci, bilo korištenje informacija koje su dobili iz samog Ministarstva, čista sprega tog gospodina, djela oporbe i pojedinih medija. Vidjeli smo potpuno razotkrivanje Mosta, sprega s onima koji su im dostavljali informacije, oni su to fabricirali i napadali Vladu. Ovako nešto nismo doživjeli”, kaže Plenković.

“Cijeli napad Mosta bio je čisti politički napor da se pričini šteta Vladi koju vodim, provest ćemo konzultacije o budućem ministru”, dodao je.

Pitanja novinara

Imate li dokaze da je bivši ministar Filipović dilao informacije ili bio upetljan?









“Ne znam u ovom trenutku, on tvrdi da nije imao saznanja. Nije mu zapovjedna odgovornost, nego zato što je izabrao čovjeka da mu bude savjetnik, a ne diler informacija”.

Ako je ministar smijenjen zbog savjetnika, zašto premijer nema odgovornost za krive odabire ministara?

“U nekom trenu podvučete crtu, ja radim na tome da su plaće veće, inkluzivni dodatak veći, da ne osjetimo energetsku krizu, da uđemo u Schengen, zato smo ovdje, a ne da dilamo infomracije da ih neke stranke koriste protiv Vlade”.









Misli li još da je Filipović ‘spaceshuttle’?

“Što se tiče utakmice za gradonačelnika, za Filipovića da, što se Aladrovića tiče, ono što mu se dogodilo nema veze s njegovim mandatom kao ministra, već s mandatom na čelu Zavoda za mirovinsko”.

Ide li istraga ugovora po ministarstvima?

“Ovako nešto nisam ni čuo ni vidio da postoji”.

Odluka o razrješenju je donesena brzo, u nekim prijašnjim slučajevima nije bilo brzih odluka, zašto?

“Što se tiče rješenja Državnog inspektorata vezano za privatnu kuću bivšeg čelnika HEP-a, to je bila procedura koja traje, ovdje imamo crno na bijelo prepisku, nije demantirana, koja jasno govori kako će raspodijeliti javan novac na oglašavanje, čak se spominje da se dio sredstava njemu vrati. Ono je bila privatna kuća i čelnik državne firme. Nije usporedivo. Ovo se politički ne tolerira ni jedne sekunde. Imamo dvije piste. Jedno je koruptivno djelovanje, a drugo je pitanje političke sprege protiv Vlade u kojoj radi. Imali smo svašta, ali to još nismo nikada imali. Za tako nešto nema ni sekunde čekanja ni oklijevanja”, kaže.

Je li afera plin za cent iscurila od Lovrinčevića do Mosta?

“Moguće je, ne mogu sa sigurnošću reći”.

Sabor traje do 15. prosinca, hoćemo li do tada dobili novog ministra?

“Sutra su sastanci, Vlada, letim u Bruxelles, četvrtak i petak su rasprave na razini EU Vijeća, ne pronalaze se ministri baš tako, ima vremena, neće se u idućih nekoliko tjedana ništa dogoditi ministarstvu”, rekao je premijer i odbacio mogućnost da će do kraja tjedna predložiti novog ministra.

Jučer smo sjedili na koncertu i sve o čemu smo Davor i ja pričali je tko će ga sutra naslijediti, možete misliti, dodao je.