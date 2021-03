PLENKOVIĆ OTKRIO O ČEMU JE RAZGOVARAO U BRUXELLESU TE SE OKRENUO ZAGREBU: ‘Filipović je u svojim nastupima dokazao da je sjajan kandidat’

Autor: Andrej Jelušić

Premijer Andrej Plenković gostovao je na Dnevniku HTV-a nakon posjeta Bruxellesu gdje je tema bila distribucija cjepiva.

“Hrvatska Vlada je za sada naručila 6,8 milijuna doza cjepiva. Za sada je došlo oko 430.000. Do prvog svibnja bi trebalo biti oko milijun doza cjepiva u Hrvatskoj. Sve je to nešto sporije od očekivanja. Problemi nastaju u ogromnim narudžbama. Velike količine naručili su i EU i druge države diljem svijeta. Kao drugo, nakon što su u rekordno brzom roku i Pfizer i Moderna i AstraZeneca i Johnson&Johnson uspjeli otkriti cjepivo i počeli proizvodnju, sami proizvodni kapaciteti nisu toliki da bi isporuka bila brza onako kako bismo mi htjeli”, rekao je premijer Plenković.

Dodao je kako je još jednom želio naglasiti koliko je Hrvatskoj potrebno cjepivo, jer smo mi turistička država. Želi da Hrvatska uđe u turističku sezonu sa što više procijepljenih hrvatskih građana, a potom da se osigura na razini EU-a da se sloboda kretanja napravi na način koji je siguran.

Upitan je i za 91-godišnjakinju koja je preminula od plućne embolije nakon što je primila cjepivo.

“Podatke koje trenutno imam je da nema nikakve uzročno-posljedične veze smrti i cjepiva. Konzultirati ćemo se i s EMA-om jer želimo čuti i njihovo mišljenje. Nitko ne stavlja na tržište cjepivo koje nije sigurno”, kaže Plenković.









Smatra da odluku o eventualnom zaustavljanje cijepljenja s cjepivom AstraZenece mora donijeti struka, a da ne smije biti riječ o voluntarizmu te da, prema informacijama ravnatelja HZJZ-a, nije točno da ljudi odbijaju to cjepivo.

Osvrnuo se i na europski plan oporavka koji Hrvatskoj ostavlja velika sredstva na raspolaganju.

“Nacionalni plan oporavka stavlja nam na raspolaganje ukupno 24,2 milijarde eura. Naglasak je stavljen na zelenu politiku, a o planu se detaljno raspravljalo i danas u Bruxellesu i na dobrom smo putu. Avans od nekih 6 milijardi kuna bi trebao biti dostupan već tijekom ljeta”, objasnio je premijer.









Neizostavna tema je i izbor za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda za koji premijer tvrdi da postoji samo jedan način izbora. “ovaj način je protiv zakona, ovo nije prijepor. Ja mislim da bi trebalo poštovati Ustavni sud”, rekao je.

Na upit je li mu Zlata Đurđević prihvatljiva Plenković je izbjegao odgovoriti tvrdeći kako “ona nije kandidat”. Za Peđu Grbina jer rekao da je ono što je izgovorio lakrdija.

“Nikome nismo sugerirali da se javi ili ne javi. S naše nema nikakvih skrivenih namjera”, dodao je.

Tema su i nadolazeći lokalni izbori, a premijer vjeruje da je njihov kandidat za Zagreb najbolji izbor.









“Davor Filipović je sjajan kandidat. To je dokazao u svojim dosadašnjim nastupima i u idejama i viziji koje ima za grad Zagreb. Ja bih volio da on bude budući gradonačelnik koji bi mogao okupiti sjajan tim. Mislim da će sučeljavanja pokazati koliko je on superiorniji od drugih kandidata”, zaključio je Plenković.