PLENKOVIĆ OTKRIO HOĆE LI SE HDZ ŽALITI USTAVNOM SUDU: Poznato je što će biti s presudom u kojoj je stranka optužena za korupciju

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u središnjici stranke.

Premijer je rekao šti su sve bile teme sastanka, od sastanka u Glasgowu, zahtijeva oporbe, pa i ciljevima u budućnosti.

“Klimatske promjene su tema stoljeća”, naglasio je Plenković.

Donesena je odluka da HDZ neće ići pred Ustavni sud zbog pravomoćne presude.

“To je za nas ad acta, završena priča”, rekao je.

Odgovor predsjedniku

Podsjetimo, Plenković se jutros sastao i s vojnim zapovjednicima, zajedno s ministrima Mariom Banožićem, Davorom Božinovićem, Gordanom Grlićem-Radmanom te predsjednik Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.

Predsjednik Zoran Milanović poručio je da je premijer “organizirao HDZ-ov stranački sastanak s vojnim vrhom i otišao najdalje do sada u nedopustivoj politizaciji Hrvatske vojske”.

“Još jedno suvišno, dosadno priopćenje. Sastanak je najavljen i htio sam da se zajednički pripremimo za ono što slijedi sutra. Čvrsti stav Vlade i HDZ-a je da je vojska izrazito važna za nas. Očekujemo kvalitetnu raspravu”, rekao je Plenković.









“Krajnje nebitno priopćenje. Kakva politizacija? Jandroković je tamo bio u svojstvu predsjednika Sabora”, dodao je.

“Hoće li Milanović imat dva, tri ili 150 sastanaka sa zapovjednicima, ja tu ništa ne mogu. Meni taj sastanak članova vojnog vrha s članovima Vlade djeluje normalno. Tu su bila dva bivša ministra obrane, Božinović i Krstičević, tu je bio i Tomo Medved. Sve te nekakve izvedenice što se nekom čini, ja bi poludio dosad da se osvrćem na to”, rekao je premijer.

“Nije mislio na Krstičevića”

Novinare je zanimalo kako komentira izjavu ministra Banožića da je zatekao kaos u svome ministarstvu.

“Banožić sigurno nije kritizirao prvi mandat moje vlade, nego je govorio o višegodišnjem kontekstu, to nije imalo veze s onim što je radio Damir Krstičević. Mi imamo obaveze kao članica NATO-a, radit ćemo i dalje. Nema tu nečeg što bi se moglo interpretirati tako. Nije to bila ni sadržaj ni misao toga što je bilo na sastanku, to nije njegov stav”, rekao je Plenković.









“Cjepiva ima”

Premijer se dotaknuo i otpora dijela građana prema covid potvrdama.

“Ako je netko imao senzibiliteta za ono što hrvatski narod može i treba prihvatiti, imali smo mi. Mi smo sada u situaciji kao i druge zemlje, u jeku četvrtog vala. Ja sam bio s ministrom Berošem u Dubravi, svi oni koji pretendiraju da je to karijes ili gripa, neka samo 15 sekundi pogledaju pacijente na respiratoru, na intenzivnoj, oni se doslovno bore za svaki udah”, rekao je.

“To je bolest koja će uskoro uzeti 10.000 života u Hrvatskoj, da su oni tog svjesni ne bi tako govorili, možda bi promislili i dali svoj doprinos zajedničkoj borbi protiv covida-19. To su loši, ignorantski stavovi. Kod ogromnog broja naših sugrađana to ne prolazi”, rekao je Plenković.

“Ja sam uvjeren da većina ljudi shvaća o čemu se radi. Vidjeli ste da se ponovo dinamiziralo cijepljenje. Mi smo od lipnja išli puževim korakom, sad se to malo ubrzava. Nema druge nego se cijepiti. Cjepiva ima i bit će ga”, dodao je.

Kratko se osvrnuo i na saborske zastupnike Mosta koji su se pobunili protiv covid potvrda u Saboru.

“Ja sam mislio da su svi zastupnici cijepljeni”, rekao je.