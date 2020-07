PLENKOVIĆ OSTAVLJA ORBANOVA PRIJATELJA: Jedan od najvažnijih ministara u novoj Vladi

Pitate li premijera Andreja Plenkovića koje ministarstvo u svojoj novoj vladi smatra jednim od najvažnijih, vrlo je izgledno da ćete dobiti odgovor Ministarstvo vanjskih poslova. Na čelu toga za premijera važnog resora ostaje Gordan Grlić Radman, čovjek kojega je Plenković iz anonimnosti izvukao lani u srpnju kada se odlučio na rekonstrukciju svoje Vlade.

Grlić Radman je na poziciji ministra vanjskih poslova zamjenio današnju glavnu tajnicu Vijeća Europe Mariju Pejčinović Burić, a prije no što je stupio na dužnost ministra bio je veleposlanik u Njemačkoj.

Iako je hrvatsku diplomaciju vodio svega godinu dana u javnosti je uspio steći stigmu osebujnog političara, koji nerijetko proziva predstavnike medija zbog njihova izvještavanja o njemu.

No, na stranu novinari, od Grlića Radmana očekivalo se puno, ministarstvo je naime preuzeo svega nekoliko mjeseci prije prvog Hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, najavljujući to kao veliki uspjeh vlade u kojoj sam sjedi Radman se u jednom svojem nastupu zapitao zašto Nijemci ne bi dolazili raditi u Hrvatsku. Odgovor na to pitanje do danas nije odgonetnuo, ali je zato poznato da je Grlić Radman veliki simpatizer premijera Plenkovića kojega nerijetko obasipa komplimentima. Komplimente nije štedio ni na račun bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Početak hrvatskog predsjedanja EU zasjenile su afere ministra Kujundžića, a Radmana su napisi o njegovim silnim nekretninama iznervirali pa je upozorio medije da se ostave afera i fokusiraju na naše predsjedanje Unijom. Kujundžić je danas miljama daleko od politike, a Radman u svojoj fotelji ostaje pa će iz nje moći nadograđivati svoje ionako odlične odnose s Viktorom Orbanom i njegovim mađarskim kolegom peterom Swzijjartom na čije svojatanje djelova Hrvatske baš i nije pretjerano reagirao. Iako na mađarske provokacije nije reagirao, Radman je svojedobno pisao Nijemcima iznoseći svoje stajalište o dokumentarnoj seriji Balkan u plamenu: Jugoslavija-bačva baruta koja se prikazivala na njemačkoj televiziji.