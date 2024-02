Plenković ostaje bez jednog od najvažnijih suradnika: Po stranci kruži zanimljiva glasina

Autor: Iva Međugorac

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na glasu je kao jedan od najstabilnijih kadrova, u kadrovski poprilično nestabilnoj Vladi premijera Andreja Plenkovića koji je polako, ali sigurno otpočeo pripremu za parlamentarne izbore na kojima će kako za sada stvari stoje pokušavati izboriti još jedan, odnosno treći uzastopni mandat. Neizvjesna je to borba za premijera Plenkovića i njegov HDZ pa stoga nema nikakve dvojbe oko toga da će Plenkoviću biti od koristi Božinovićeva operativna sposobnost pa i politička stabilnost koju za sobom vuče ovaj utjecajni HDZ-ovac koji s Plenkovićem surađuje od prvog dana, njegova prvog mandata što bi mogla biti i svojevrsna potvrda lojalnosti, mada će dobar dio HDZ-ovaca baš pod tim terminom ustuknuti.

Kako tvrdio dio onih s kojima smo razgovarali Plenkovićeva i Božinovićeva suradnja u posljednje vrijeme mogla bi se opisati tek kao korektna. ”Božinović ne spada u krug Plenkovićevih najbližih suradnika i osoba od posebnog povjerenja, a situacija se među njima dodatno zategnula sada kada su u medije procurile prepiske između suca Ivana Turudića i Josipe Pleslić ex Rimac.

Plenković od tada malo kome vjeruje, i poprilično je oprezan, a to bi tako i moglo ostati sve dok detaljno ne ispita od kuda su poruke procurile u medijski prostor”, kaže naš sugovornik iz Vlade te dodaje kako je Božinović na glasu kao poprilično izravan i direktan čovjek što se Plenkoviću često ne sviđa.

S Božinovićem nema uvijanja

”Kod Božinovića kada su posrijedi teme koje se tiču na funkcioniranje stranke i Vlade nema uvijanja, on Plenkoviću oduvijek izravno govori što misli, često su to i konstruktivne kritike, a s obzirom na to da je premijer uglavnom okružen onima koji mu laskaju pitanje je koliko mu se dopada takav ministrov pristup”, kaže naš sugovornik. Već se neko vrijeme i uslijed posljednje rekonstrukcije Vlade spekuliralo o mogućnosti da Božinović napusti MUP te da preuzme Ministarstvo obrane kojim je tada rukovodio nesretni Mario Banožić.

Na taj je način Plenković razmatrao mogućnost da zaustavi napadačku retoriku predsjednika Zorana Milanovića koji je učestalo ulazio u sukobe s Banožićem, nadajući se da to s Božinovićem neće biti slučaj, no taj plan se na koncu nije realizirao, ali se zato i posljednjih tjedana po HDZ-u propitkuje mogućnost Božinovićevog ostanka u idućoj Plenkovićevoj Vladi, kada i ako je nakon nadolazećih parlamentarnih izbora uspije oformiti. Dio HDZ-ovaca smatra naime da se Božinović i zbog tempa, i zbog životne dobi zasitio politike pa i ministarske funkcije te da bi nakon izbora rado pristao na to da ga se pošalje u diplomaciju, što je ideja kojoj navodno ni premijer Plenković nije nesklon.

U tom slučaju MUP bi mogao preuzeti glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, o kojem se dugo priča kao o potencijalnom ministru policije mada je Plenković po tome pitanju dosta oprezan jer vrlo dobro zna da bi imenovanjem svojeg prijatelja iz djetinjstva na ovako važnu ministarsku funkciju izazvao lavinu kritika u javnom prostoru.

Usudi li se Plenković maknuti Božinovića?

”Postoji mogućnost da se Plenković ni u svojoj idućoj Vladi ne bude usudio maknuti Božinovića iz MUP-a unatoč tome što njih dvojica više nisu u idiličnim odnosima treba priznati da je Božinović jedan od rijetkih ministara kojima se nešto može prigovoriti. Za Božinovićem se ne vuku nikakve afere, on svoj posao obavlja korektno, odlično se snašao usred pandemije korona virusa kada se nametnuo kao jedan od najstabilnijih članova Stožera, relativno korektno balansira i sa migrantskom krizom i naprosto pokazuje da je ozbiljan političar”, govori naš sugovornik dodajući da ni za onaj dio problema u kojem se progovara o migrantima koji bez kontrole i jasnih kriterija prolaze hrvatske granice odgovornost ne treba tražiti u Božinoviću već u premijeru Plenkoviću koji je zbog hrvatskog ulaska u Schengen bio i više od ministra involviran u tematiku oko zaštite hrvatskih granica.









Ono za što Božinović ipak jest odgovoran jest stanje u policiji u čijim redovima tinja nezadovoljstvo pošto su policijski službenici jedni od najpotplaćenijih javnih dužnosnika, a dodatno zabrinjava to što je interes za policijsku službu među mladim ljudima sve skromniji. Kako zbog niskih plaća to zanimanje već dugo nije atraktivno tako i na terenu manjka policijskih službenika, a neslužbeno se među sindikalnim predstavnicima može čuti kako samo u Zagrebu nedostaje oko 800 policajaca dok na nacionalnoj razini govorimo o manjku oko 5.000 službenika, što zasigurno nije optimističan podatak.









Oni koji rade unutar sustava svjedoče da je policijskih patrola na ulicama sve manje zbog pomanjkanja ljudi u sustavu, a s obzirom na plaće, teško da će se u dogledno vrijeme nešto promijeniti. Iako se ne može reći da Božinović ne pokušava provesti reformu u policijskom sustavu, oni koji u njemu rade smatraju da svom ministrovom trudu unatoč u policiji ipak valja provesti velike i ozbiljne zahvate, odnosno konkretnu i sveobuhvatnu reformu policijskog sustava. Jasno je da je na ministru Božinoviću velika odgovornost, a hoće li je preuzeti i u idućem mandatu ostaje za vidjeti, no nije nevažno ni to što govorimo o ministru koji je prije dvije godine zakoračio u šesto desetljeće života što doista i može ukazivati na to da promišlja ako ne o umirovljenju, onda barem o smanjenju tempa.