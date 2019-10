PLENKOVIĆ ‘OPRAO’ ZEKANOVIĆA: ‘Taj bukač došao je na listu HDZ-a mojom greškom’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, glavnim ravnateljem policije i načelnicima policijskih uprava obišao je državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, gdje je komentirao izjavu Hrvoja Zekanovića da se neće maknuti sa svog mjesta kada se Hrvatski sabor iznajmi EPP-u.

Upitan hoće li saborska straža morati iznijeti iz sabornice zastupnika Hrasta Hrvoja Zekanovića koji najavljuje kako se ne želi maknuti sa svog mjesta kada se Hrvatski sabor iznajmi EPP-u, Andrej Plenković je rekao kako se radi o “jednom od bukača koji nemaju pojma koji sastanak se uopće odvija u Saboru”.

“Ovaj kog se on boji (Vučić), neće mu doći tamo na sastanak”, istaknuo je.

Dodao je i da će tada biti i saborska pauza između dvaju zasjedanja.

“Zekanović je izabran na listi HDZ-a i još jedan koji je mojom greškom tamo došao na preporuku nekih drugih. On bi se trebao zahvaliti meni kao predsjedniku HDZ-a što smo ga stavili na listu u 9. izbornoj jedinici, gdje je odbio određeni broj glasova, ali je bio tisućama glasova ispod praga koji bi ga kvalificirao da po preferencijalnim glasovima uđe u Sabor i on to vrlo dobro zna. Budući da je on naš prijatelj iz vremena 2016., ako želi biti na sastanku, zamolit ću kolege iz Predsjedništva EPP-a da mu uputimo jednu posebnu pozivnicu i da on sjedi točno tamo gdje i je. Da čuje o čemu se raspravlja i da vidi zahvaljujući kojoj političkoj obitelji sjedi u Hrvatskom saboru. Ja ću njemu to omogućiti”, rekao je Plenković.





Zastupnik Hrvoje Zekanović u petak je skandaloznom nazvao odluku da se Hrvatski sabor 19. studenoga iznajmi Europskoj pučkoj stranci, ističući kako se očekuje da će tada u njemu boraviti i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić s kolegama iz Srpske napredne stranke.

“Vučić je također član EPP-a, očekuje se da će dan nakon obljetnice pada Vukovara boraviti u Saboru, možda sjedne upravo na moje mjesto. No, na mojoj klupi uvijek stoji plakat ‘Blokada Srbije’, a stajat će i kasnije i to je poruka koju dajem i premijeru Plenkoviću i Vučiću”, poručio je Zekanović dodavši kako 19. studenoga namjerava doći u Sabor i sjesti na svoje mjesto.

“Za to mjesto imam izborni legitimitet, nemaju ga Vučić, Merkel ni ostali koji namjeravajući doći”, ustvrdio je Zekanović.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je na pitanje hoće li kongresu EPP-a prisustvovati i Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića te Fidesz Viktora Orbana, kazao:

“Što se tiče predstavnika Srbije, oni su pozvani. Pozvao ih je predsjednik EPP-a Joseph Daul. Mi smo tu domaćini i naša je uloga organizacijska. Pozive formalno šalje predsjednik EPP-a. Što se tiče Fidesza, oni su još uvijek u fazi suspenzije. Koliko znam, on nije pozvan.”