PLENKOVIĆ OPRAO MILANOVIĆA ZBOG UKRAJINE: ‘Valjda je imao napad šećera, prvo sam mislio da je to neki ruski dužnosnik rekao’

Autor: M.P.

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

Plenković je prvo izvijestio o aktivnostima koje su proveli prošli tjedan.

“Razgovarali smo o pitanjima o covidu, obnovi, kolege iz sabora objasnili su nam dinamiku rada. Obavijestili smo o svemu što Vlada planira po pitanju smanjenja cijena energenata. Namjera nam je da se proširi opseg primjene vaučera za struju i plin, poveća broj korisnika i iznos naknade, da svi koji su u nezavidnoj situaciji dobiju poticaj da lakše riješe pitanje režija. Zatim je stavljanje u funkciju HEP-a koji može dio tog tereta ublažiti i treće je pitanje naknada i porezne politike da smanjimo konačnu cijenu koja će porasti”, rekao je premijer.

Pokazujemo da radimo iskorak da sačuvamo standard građana, rekao je.

“Nastojimo uvijek naći sigurnosnu mjeru da ublažimo udar na standard građana”.

O odnosima Hrvatske i Ukrajine i izjavi predsjednika Milanovića

“Koliko sam vidio, nisam gledao što govori, u tom nekako valjda napadu šećera, dali su mu bombone u Krašu, prvo sam mislio da je to neki ruski dužnosnik. Ne znam na koje vojnike misli, hrvatskih vojnika u Ukrajini nema. Kontingent hrvatske vojske koji je bio u Poljskoj vratio se ovih dana. Ako je točno da je proglasio Ukrajinu korumpiranom, ispričavam se Ukrajincima u ime Vlade za tu izjavu. Ona nema veze s politikom Vlade”.

Ako dođe do eskalacije, je li naša pozicija da tamo ne treba ići sudjelovati?









“Odakle sve te teze? Tko je u NATO-u rekao da sutra idu gasiti požar u Ukrajinu?”. pita Plenković.

“Mogu vam reći što je politika Hrvatske. Dakle, politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprečavanje sukoba, podrška cjelovitosti Ukrajine. To je naša temeljna pozicija. I doprinos, a to govorimo godinama, iskustvom Hrvatske iz procesa mirne reintegracije rješenju i reintegraciji okupiranih područja Ukrajine”, rekao je Plenković.

O uhićenjima u Zadru

“Milanović već dvije godine uvredama zagađuje prostor, on zagađuje s vrha. Što se tiče Zadra, s tim nisam imao veze, dapače, pozivam tu gospodu da dođu na kavu u Banske dvore pa ako će nakon razgovora i dalje tako misliti, ja to poštujem. Od mora prijetnji koji su utuživi, nikad mi nije palo na pamet da tražim sudsku zadovoljštinu, niti ću to učiniti. To je bilo postupanje policije, ne uhićenje, oni su to objasnili”.









Dodaje da ne politiziraju ni vojsku ni policiju, a našla se klika koja će mu dati još jednu kritiku.

Kaže, misli da se ne treba ljude privoditi zbog kritičkog stava na društvenim mjerama, no misli da je normalno da se s policijom ispita o čemu se radi i dati javnosti da sama procijeni.

Milanović je rekao da Frka Petešić parazitira

Ako znate za neko kazneno djelo, a ne prijavite, sami ga činite, pozivam neka ga kazneno prijavi i mene osobno pa da vidimo postoji li kazneno djelo ili bezobrazna politička igra u kojoj po toj logici možemo reći da parazitiraju svi dužnosnici, pa i on, njegovi bivši ministri, koji imaju po istim mjerilima plaćene stanove. Haranga koja se radi na njega je jedna od najsramotnijih epizoda, on ima pravo na stan, nije utjecao na dinamiku obnove u toj zgradi”.

Frka Petešić se prijavio u Salima gdje ne živi…

“On je Hrvat, roditelji su emigrirali u Francusku gdje se rodio, on u svom vlasništvu nema nekretninu niti ovdje ni u Francuskoj, jedino što ima u pogledu vlasništva je ta obiteljska kuća. Frka Petešić je diplomaciji pridonio više od Milanovića, došao je s mandata u Maroku, više nije službenik nego dužnosnik, najviši državni tajnik i stekao je pravo. Dužnosnički mandat ima svoj privremeni karakter, sukladno tome i njegovo boravište u Zagrebu je privremeno, a prebivalište je odabrao tamo gdje mu obitelj ima vlasništvo, a to je Dugi otok. Tamo je i proveo najviše vremena. Tu je priča završena. Plaća sve godina porez i 18 posto zagrebačkog prireza, radi svaki dan najmanje duplo od Milanovića”.

O referendumu Mosta

Rekao je da bi referendum koštao oko 120 milijuna kuna.

“Najveći je tu trošak što iza toga stoji stranka. Što je glavna tema referenduma? Glavna tema je da se ljudi ne cijepe. Jeste li čuli ikoga od njih da je rekao da se cijepio?”, pita se Plenković.

“Oni u velikoj pandemiji rade inicijativu bez ikakvog smisla. Ne znam kako bi ovo netko mogao proglasiti u skladu s Ustavom”, rekao je Plenković.

“Ta inicijativa je kompletno promašena”, kaže.