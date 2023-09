Plenković opet ismijavao oporbu zbog ‘štrika oko vrata’: ‘Nemoćni su pa mi lijepe afere’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

O ograničavanju cijena i Vladinu novom antiinflacijskom paketu, kao i o aktualnim političkim temama u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je premijer Andrej Plenković.

Prvo se osvrnuo na današnji aktualni sat u Saboru.

“Ovo je bio početak nove sjednice Hrvatskog sabora, očekivan. Ovog puta opozicija, kako to manje-više čini proteklih sedam godina, odlučila baš sva pitanja uputiti meni. Opozicija od 19 pitanja nije imala niti jedno pitanje za ministre nego su sva išla meni kao premijeru. Ono što je javnost mogla vidjeti je da imamo dvije Hrvatske. Imamo jednu Hrvatsku odnosno Vladu i parlamentarnu većinu koji rade za građane, gospodarstvo, rade za ostvarenje strateških ciljeva, velikih infrastrukturnih projekata, smanjivanju inflacije, održavanju standarda. To je ono što radi naša Vlada kontinuirano i konzistentno s velikim postignućima. Imate oporbu koja je nemoćna, nemoćna do mjere da su danas orkestrirano svi imali novu strategiju. Jer ako nam ne prilijepe neku novu aferu, nemaju šanse. Zato su bez argumenata htjeli povezati da smo ili korumpirani ili za krajnju desnicu veleizdajnici jer surađujemo s manjinama. Lažno i perfidno nam pokušavaju lijepiti korupciju i afere”, rekao je premijer.





O aferama: Zašto se ne spominju naši uspjesi?

No, afera oko HEP-a i plina nije nova. Što na to kaže Plenković?

“Imali smo nekoliko tema prošlih par mjeseci, štrajk u pravosuđu koji je tjednima trajao nepotrebno pa smo donijeli veliko povećanje za 30 tisuća drugih, o tome nije bilo ni riječi, o tome da je jučer probijena druga cijev tunela Učka isto ni riječi. U poruci ‘sigurna Hrvatska’ prije tri godine nismo znali da ćemo imati ovakvu energetsku krizu, a mi smo u politici očuvanja standarda uspjeli. Moramo o tome govoriti jer je politika vlade u najvećoj krizi takva da krizu nitko nije osjetio. Sve smo učinili da krizu prođemo bez štete, dogodio se jedan propust…”, rekao je.

Premijer uvjeren da će građani osjetiti pad inflacije

Na pitanje je li peti paket mjera mogao stići ranije, premijer kaže, dogodilo nam se da je inflacija u kolovozu u odnosu na srpanj malo narasla.

“To je bio okidač da Vlada izađe s mjerama i potporom nizu ugroženih skupina”, rekao je Plenković koji je uvjeren da će se u rujnu osjetiti pad stope inflacije u odnosu na kolovoz.









“Ušli smo u eurozonu i Schengen prvog siječnja u vrijeme ruske invazije, ne želimo da nam takav strateški uspjeh ugrozi rast stope inflacije. To je bila poruka čelnicima trgovačkih lanaca”.

Je li razočaran da banke dosad nisu profite prebacile na dizanje kamata na depozite? “Vlada je početkom godine izdala narodnu obveznicu, banke su na sastanku rekle da će podići kamatnu stopu na depozite, bez da podižu kamate na kredite”. kaže Plenković.

Uvjeren da će opet poraziti ljevicu: Krenuli su sa štrikom oko vrata

Pred nama je super izborna godina, Plenković kaže da mu je svejedno kako će ljevica na izbore.









“Dva puta sam pobijedio ljevicu”, rekao je i pobrojao projekte njegove Vlade poput Pelješkog mosta, Schengena, eurozone, LNG terminala na Krku i nabave aviona Raffale.

“Riješili smo sve što smo obećali i u krizama nakon potresa i energetskoj krizi i ostali smo na nogama”, rekao je i dodao da na idućim izborima računaju na sve koji su i sada s njima.

“Ovi iz SDP-a su krenuli sa štrikom oko vrata i determinirali političku sudbinu”, zaključio je priču o izborima.

O Ukrajini: EU ostaje solidarna

Na kraju je komentirao pada li potpora Ukrajini unutar EU, odnosno osjeća li se lagano zamor.

“Za neke zemlje je sporna situacija s izvozom žita, tu neke Vlade štite svoju poljoprivredu, ali potpora, solidarnost i jedinstvo EU u nizu sankcija Rusiji ostaje, politička potpora je snažna, financijska također, a da ne govorimo o snažnoj vojnoj pomoći”, uvjeren je Plenković.