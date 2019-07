PLENKOVIĆ OKREĆE HDZ U DESNO: Tko je konzervativac s kojim će provesti tajnu akciju?

Autor: Iva Međogorac

Pod pritiskom javnosti, ali i koalicijskih partnera ministar uprave Lovro Kuščević podnio je ostavku na mjesto ministra uprave, ali i na poziciju političkog tajnika HDz-a, pa se stoga osim pitanja njegove zamjene u Vladi nameće i pitanje njegove zamjene, na ovoj važnoj stranačkoj funkciji, a u igri je tvrde upućeni nekoliko imena. Kuščevićevu ulogu u stranci mogao bi tako preuzeti Plenkovićev suradnik Mario Kapulica, osim toga, u HDZ-u licitiraju i sa imenom ministra Butkovića, no najzanimljivije ime koje se spominje ono je Davora Ive Stiera, bivšeg političkog tajnika stranke, koji je nedavno oštro kritizirao premijera Plenkovića, nakon debakla na europskim izborima. U javnom se prostoru, Stier uz Miru Kovača spominje kao jedan od Plenkovićevih izazivača na unutarstranačkim izborima, ali ipak u djelu stranke tvrde kako nije nemoguće da stari prijatelji s briselskih pozornica ponovno obnove prijteljastvo. Stier je blizak i šefici države Kolindi Grabar-Kitarović, pripada konzervativnim krugovima, blizak je crkvi, a predsjednica ga je navodno poželjela za jednoga od suradnika u kampanji, ujedno, Stier pripada konzervativnoj struji stranke, a želi li i dalje vladati Plenković se baš tim konzervativnim strukturama i mora približiti, pa doista nije nemoguće da to učini u paktu sa Stierom kojemu se u tom slučaju smješi fotelja ministra vanjskih poslova, koja je također upražnjena odlaskom Marije Pejčinović Burić u Bruxelles. .

Je li moguće da Plenković, koji se iz EU vratio podvijena repa, sada popusti i stranku, ali i vladu ipak oboji i konzervativnim bojama, jer bez toga, svjestan je i sam ne može dobiti izbore,pitanje je koje se nekako samo po sebi nametnulo, a izgleda da se odgovor nudi u obliku obnove suradnje sa Stierom, koji je nakon prvotnih kritika u javnosti potpuno istario. Činjenica je da je Stier Plenkovićevu vladu napustio zbog suradnje s HNS-om, s druge strane, ovih se dana spominje opcija da HNS izleti iz Vlade, jer Plenković želi odigrati ulogu velikog vođe koji ne pristane na ucjene, a dođe li do toga, uistinu je vrlo otvorena opcija Stierova povratka na staru poziciju. Stier je inače tvrde upućeni čovjek koji nije zagovornik podjela, on smatra da se HDZ treba ujediniti, konzervativci, i oni nešto liberalniji u njegovom viđenju stranke trebali bi imati isti cilj. Iz kruga ljudi bliskih Stieru opcija zbližavanja s Plenkovićem do sada nije osporena, a osim toga u priču se uplela i predsjednica kojoj bi pomirba ovog dvojca savršeno odgovarala, pa se stoga može čuti kako ga i ona želi u svojem timu za nadolazeće predsjedničke izbore. Stier je čovjek za kojega se zapravo ni ne može reći da ima neko pretjerano političko zaleđe, i nekoga tko bi bio spreman stati iza njega, za razliku od Kovača koji se opisuje kao Brkićev čovjek. Dio HDZ-ovaca vjeruje, da su stari prijatelji Stier i Andrej Plenković zakopali ratne sjekire, te da bi ponovno mogli skupa u nove pobjede, a je li tome baš tako pokazati će vrijeme.