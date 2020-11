PLENKOVIĆ OGOLJEN: Kandidat za Zagreb svima je dobro poznat

Početkom ljeta činilo se kako premijeru Andreju Plenkoviću ništa ne može stati na put. Na krilima korona krize pobijedio je na parlamentarnim izborima i bez žetončića i ostalih potpomagača oformio svoju vladu u kojoj je HDZ pretvorio u stup koalicije, što ranije nije bio slučaj.

Kada je već uvidio o koje mjere njegova moć seže, Plenković je u srpnju odlučio da je njegov idući politički korak osvajanje lokalnih izbora, pri čemu su u HDZ-u poseban naglasak stavili na pobjedu u četiri velika hrvatska grada– Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.

Ambicija je to koja u vladajućoj stranci živi duže od jednog desetljeća, a do sada su u tih desetak godina tek s Krstulovićem Oparom uspjeli osvojiti Split, no nakon rezultata srpanjskih parlamentarnih izbora učinilo im se kako pobjeda na svibanjskim lokalnim izborima nikada nije bila bliža.

I zaista, kako za sada stvari stoje samo im se učinilo, posljednjih nekoliko mjeseci otkako su se nad Hrvatsku nadvili hladni, jesenski dani idila u HDZ-u splašnjava. Jesen je sa sobom donijela paket problema koji se manifestiraju na zdravstveni sustav i gospodarstvo, a sve to zahvaljujući korona krizi za koju se unatoč najavama Beroša i Capaka baš i nismo najbolje pripremili.

Međutim, što se lokalnih izbora tiče korona je po HDZ tek jedan, a ujedno i manji problem jer upućeni svjedoče kako oni definitivno nisu spremni za osvajanje četiriju velikih gradova, jer nisu na vrijeme ušli u kampanju, ali i zato što kampanju nemaju s kime voditi budući da je HDZ kadrovski devastirana stranka u kojoj se pored Plenkovića nitko ne može nametnuti političkom karizmom, znanjem, stručnošću pa ni bilo čime drugim.

Zorno je to vidljivo na primjeru Zagreba, posljednjih se nekoliko mjeseci učestalo u zagrebačkom ogranku HDZ-a progovaralo o tome da je sazrio trenutak za rušenje Milana Bandića i raskidanje suradnje s njime, no s mrtve se točke nisu pomakli, ponudili su biračima mnogo isprazne govorancije, no ne i svojega kandidata za šefa metropole pa se tako po političkim kuloarima sve učestalije progovara o novom paktu između Bandića i Plenkovića.

Progovara se isto tako i o lex Vanđeliću s kojim bi iskusnog menadžera Damira Vanđelića kojemu su nedavno prepustili kontroli obnove Zagreba osigurali kandidaru za gradonačelnika bez obzira na to što nema prijavljeno prebivalište u glavnom gradu. Da sada po aktualnim regulama krene u realizaciju tog procesa i novu prijavu prebivališta ne bi mogao aplicirati kao kandidat na izborima pa mu je stranka odlučila izaći u susret te ukinuti pravila prema kojima kandidat za gradonačelnika mora u lokalnoj sredini za koju pretendira biti prijavljen barem dulje od pola godine.

To što HDZ ide na ruku ovom miljeniku bivše predsjednice jasno naslućuje da bi on mogao biti njihov kandidat za gradonačelnika metropole, čime su Bandićeve šanse uistinu nešto skromnije jer Vanđelić je branitelj, uspješan menadžer, materijalno ostvaren i pronicljiv tip koji bi doista mogao pomrsiti račune svima koji imaju u planu preuzimanje Zagreba.

No, premda mu se zakonski nastoji ići na ruku, u zagrebačkom HDZ-u još nisu sigurni da će Vanđelić doista biti njihov kandidat na izborima, govorilo se da bi stranačke boje u svibnju mogao braniti kandidat za šefa ovog stranačkog ogranka Herman, koji je blizak s premijerom Plenkovićem, a to bi značilo da ipak izlaze u susret Bandiću, jer premda je među svojim stranačkim kolegama Herman korektno prihvaćen, izvan tih okvira nije pretjerano prepoznatljiv.

Prepoznatljiv je zato jamačno ministar zdravstva Vili Beroš, ali od čovjeka kojemu se pljeskalo s balkona i najpopularnijeg političara u zemlji, Vili je došao do toga da je danas u očima brojnih građana baš on na vrhu ljestvice omraženih političkih figura. Jedno se vrijeme stranka probala igrati s ministrom Marićem i njegovom kandidaturom, a onda je rečeno kako Marić sasvim sigurno neće napustiti fotelju ministra financija, i da je njegova kandidatura istaknuta kako bi se otprilike opisao profil osobe kakvu HDZ traži za kandidata na zagrebačkim izborima.

Koliko tom profilu odgovara Ivan Domagoj Milošević nije poznato, no zato je poznato to da on gotovo sigurno neće biti stranački kandidat na nadolazećim lokalnim izborima. Ta je priča kažu u vladajućoj stranci ironično propala i prije no što je krenula. HDZ-u dakle u Zagrebu vrijeme istječe pa je sve izglednije da će stranku na zagrebačkim izborima zastupati kandidat kojega svi znaju, riječ je naravno o Bandiću.