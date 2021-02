PLENKOVIĆ OBJASNIO SVOJU REAKCIJU: ‘Isti su kao i oni što nas nazivaju srbočetnicima. Pred našu vladu čovjek je pucao oružjem jer smo u koaliciji s SDSS-om’

Autor: Andrej Jelušić

Premijer Andrej Plenković se nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a osvrnuo na izjavu gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela koji ga je prozvao da nije osuđivao ranije napade na Rijeku.

“Ako netko ima track record reakcija na napade na slabije, onda je to moja Vlada i ja osobno. Nebitna su tri majmuna, nebitan je autor toga. Bitan je trend i poruka, to je jako važno. I bitan je izostanak jedne ipak ozbiljnije reakcije gospodina Obersnela i totalna šutnja gospodina Komadine. Gospodin Obersnel je rekao nešto otprilike ‘treba smiriti strasti’. Mislim da je to bilo, za razliku od ovog današnjega ogromnoga pisma gdje on mene pita što ja imam s Rijekom? Ja Rijeku volim, često dolazim, u Rijeci je živio moj stric, u Rijeci žive moji rođaci, Rijeka mi je jedan od najdražih gradova uopće u Hrvatskoj i činim sve da joj pomognem koliko god mogu. Ali i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji”, rekao je Plenković.

“Čak vidim da je danas nakon ove moje reakcije reagirala i pučka pravobraniteljica, što isto pozdravljam. Valjda je trebalo da ja to kažem pa da se netko sjeti da to ipak nije okej. Nije normalno da netko kaže da HDZ-ovci sve one koji ne misle kao oni proglašavaju srbočetnicima. To je citat. To reći meni ili Vladi u koja je u koaliciji sa SDSS-om već drugi put zaredom, pred čiji je ured došao pucati netko automatskim oružjem zbog čega, pa valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS-om. Nije došao zato što smo u koaliciji s gospodinom Obersnelom. To su vrlo ozbiljne kvalifikacije u hrvatskom društvu koje dižu podjele, isključivost, radikalizaciju, površnost, paušalnost na jednu razinu primitivizma kojem ja kažem ne. Kažem kao premijer, kao političar, kao predsjednik HDZ-a – ne”, objašnjava Plenković.

“I što ćemo mi sada? Šutiti na to? Koji je idući korak? Prvo pucamo, onda nakon toga ne puštamo u kafiće, što je treći korak? Kad netko ode tu u šetnju da ga netko s letvom po glavom lupi? To ne može. Moramo stvari nazavati onakvima kakve jesu. Ovo je šovinizam i rasizam. Koji je idući korak, možete i sami zaključiti”, zaključio je Plenković.

Dodao je da ne želi ulaziti u polemiku s vlasnikom Tri majmuna.









“To mene ne zanima. Ono što jako dobro znam. Znam čitati, znam hrvatski jezik. Razumijem poruke, razumijem ton, vidim što znači netrpeljivost, vidim što znači isključivost, vidim što znači diskriminacija. I još da svatko tko drugačije misli nego mi da ga mi proglašavamo srbočetnikom. Da samo te dvije stvari stavim. Neću uopće ovo drugo spominjati. Mislim da dosta dobro čitam i razumijem hrvatski jezik”, rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li Damir Vanđelić ostati na čelu Fonda za obnovu nakon potresa, Plenković je odgovorio da se to pitanje uputi Vanđeliću.

Dotaknuo se na kraju i lokalnih izbora. “Prošli smo i sve kandidature na razini županica i župana, gradonačelnica i gradonačelnika. Svi su do sada prošli te procedure na županijskoj razini i usuglasili se oko ključnih koraka koje se odnose na pripremu lokalnih izbora”, rekao je Plenković.









Istaknuo je da još jedino HDZ Primorsko-goranske županije nije odredio svog kandidata.

“Imamo tri kandidatkinje za županice – u Požeško-slavonskoj, Karlovačkoj i Istarskoj županiji”, rekao je premijer.