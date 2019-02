Plenković o situaciji s borbenim avionima: Evo što Vlada ima u planu

Autor: Hina

“Što se tiče naše suradnje u okviru NATO-a, Hrvatska je vrlo aktivna, mi imamo oko 500 naših pripadnika u različitim operacijama van Hrvatske”, kazao je Andrej Plenković u Muenchenu, gdje se održava konferencijia o sigurnosti.

“Hrvatska ima sposobnost ratnog zrakoplovstva i Vlada ostaje prvržena da nastavi proces nabave borbenih višenamjenskih aviona. Sada smo, kao što vidite, velikom većinom odbacili interpelaciju opozicije odnosno SDP-a. Što se tiče naše suradnje u okviru NATO-a, Hrvatska je vrlo aktivna, mi imamo oko 500 naših pripadnika u različitim operacijama van Hrvatske”, kazao je Plenković.

Na novinarsko pitanje je li o nabavi borbenih zrakoplova razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, Plenković je odgovorio: “Kažem da da, spomenuli smo to kao temu. On je naravno dobio tu informacijnu, ali, naravno, nismo mi išli u proces nabave aviona preko NATO-a, nitko to ne radi na taj način, svi to rade individnualno”, odgovorio je Plenković.

Komentirajući situaciju oko Brexita, Plenković je kazao da “Theresa May čisti nered koji je ostavio njezin prethodnik David Cameron”.

Nakon objave rezultata dao je ostavku, a svoju nasljednicu May, koja je u kampanji također bila protiv Brexita, ostavio da provede “razvod” s Unijom.

“To je bio posve nepotreban refererendum i svi živimo s posljedicama loših političkih procjena prethodnog britanskog premijera”, rekao je Plenković na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu.

“Budimo otvoreni, Theresa May zapravo čisti tuđi nered”, dodao je i istaknuo da je za Hrvatsku najvažniji uređen i predvidljiv izlazak Britanije iz EU.

“Žalimo zbog te odluke, mislimo da ona nije dobra, dapače da je loša i za Britaniju i za EU, ali zajedno s ostalim članicama radimo na tome da do toga dođa na uređen način”, istaknuo je Plenković.

Osim na raspravi o budućnosti Europe, o Brexitu je na marginama konferencije Plenković razgovarao i s glavnim europskim pregovaračem Michelom Barnierom.

Plenković se sastao i s kosovskim premijerom Ramushom Haradinajem, a do kraja dana trebao bi razgovarati i s predsjednikom Crne Gore i Rumunjske Milom Đukanovićem i Klausom Iohannisom te s