Plenković o ovome šuti ko’ zaliven! Afera koja bi ga mogla trajno udaljiti iz politike

Da je kojim slučajem na račune hrvatskih građana za svaku političku aferu kapnula po jedna kuna, naš bi narod nedvojbeno bio najbogatiji na svijetu. Taman kada je s političke pozornice privremeno išetala afera SMS, na istu se vratila afera Borg čiji su glavni akteri oni kojima smo povjerili upravljanje Lijepo našom.

Isti su to naime oni ljudi koji su nas proteklih tjedana uvjeravali da su slomili ortake koji su posljednjih godina vladali Hrvatskom referirajući se pritom na svoju ulogu u Agrokoru.

Međutim, ako ćemo krajnje realno priča s Agrokorom rijetko kome do kraja je jasna, jer upravo oni koji su sudjelovali u njegovom takozvanom spašavanju pobrinuli su se za to da se upitnici nadviju nad glavama nacije izmorene kako od politike, tako i od raznih ortaka i tajkuna. A da se priča hrvatskim političkim kuloarima još uvijek valja može se naslutiti i iz odluke famoznog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje doduše nema pravosudnu, ali itekako ima moralnu težinu, a koje je odlučilo da su bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić te još uvije aktualni ministar financija Zdravko Marić povrijedili načela obnašanja javne dužnosti. Odluka je oko koja je u najmanju ruku uznemirila vladajuće, ali i one koji rasplet slučaja Agrokor motre iz prikrajka.

Sumnja koja se provlačila i po javnim glasilima jest da su aktivni sudionici pisanja lex Agrokora kasnije masno zaradili restrukturirajući Todorićevo poslovno carstvo, s odlukom Povjerenstva dobila je novu, djelom i političku dimenziju. Ne tiče se to previše vrlog premijera, koji je i prije nekoliko mjeseci jasno dao do znanja da je slučaj Agrokor za njega završen.

No, je li doista završen? Može li se ova kompleksna priča svrstati među one koje ovlaš guramo pod tepih i je li i ova afera koja se nazire preko Povjerenstva odgovor Plenkovićevih oporbenjaka koji pošto poto žele rušiti i njega i Vladu. Teško je odgovoriti na sva pitanja oko Agrokora, ali činjenica je da se pred Povjerenstvom našao slučaj ministra Marića, koji je i ranije prozivan i dovođen u neugodan kontekst ta uostalom nije prošlo dugo otkako je oporba neuspješno tražila njegovu ostavku, a što je jedva preživio. Kada se pak malo dublje sagleda odluka Povjerenstva, radi se o prilično kompleksnoj ocjeni postupanja dvaju ministara, u kakvoj ozbiljnoj državi riječi koje su odaslane iz Povjerenstva označile bi kraj političke karijere i Dalić pa i Marića, ali kod nas dakako od toga nema ništa, jer uostalom gotovo da više nije tajna da ministar financija ionako uskoro odlazi iz Plenkovićeve vladajuće karavane.

I tko nam onda ostaje kao figura koja će ipak morati ponuditi odgovore na ključna pitanja o Agrokoru? Pa nije li upravo Plenković koji od ove i po njega neugodne teme bježi kao vrag od tamjana. Samo naivac može povjerovati u priču da Plenković nije znao sve detalje oko formiranja skupine Borg. Vrlo je dobro premijer znao na koji se način pisao sporni zakon, znao je i kako se birao poseban povjerenik za spašavanje Agrokora.

Sve su ovo teme koje premijer nevješto izbjegava, i teme na kojima prokližu sve njegove diplomatske manire jer kada se privremeno makne sa scene Plenković vrlo dobro znade koja je njegova uloga u ovoj priči. A znade i da mu baš ta priča prije ili kasnije može postati snažan teret, koji bi ga mogao gurnuti na političke margine.