Plenković o Milanoviću: ‘Žao da tako govori o ključnom datumu za suvremenu hrvatsku povijest’

Premijer Andrej Plenković povodom Dana državnosti dao je izjavu za medije nakon što je s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio vijence na grob prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

“Riječ je o ključnom razdoblju kad su se donosile sve bitne odluke za našu samostalnost, neovisnost i slobodu. Drago mi je da je ovaj saziv Hrvatskog sabora vratio Dan državnosti na 30. svibnja, to je bio dan kad se osjećala emocija. Zato vjerujem da je ova 30. obljetnica bio pravi trenutak da stavimo ključne datume na pravo mjesto.”

Komentirao je izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića o promjeni datuma državnog praznika.

“Mislim da je loše ako predsjednik Republike tako govori o pozitivnim zakonskim propisima koje je donio Sabor. Račanova vlada je promijenila Dan državnosti i stavila ga 25. lipnja koji je isto važan datum, ali ovo je bio početak. Zato mi je žao da tako govori o ključnom datumu za suvremenu hrvatsku povijest, vjerujem da će kroz mandat promijeniti stajalište.”

Premijer nije htio komentirati izjave da je ovo predizborni skup HDZ-a, kao ni odluku predsjednika da im se ne priključi u posjeti Tuđmanovog groba.

“To morate njega pitati. Ja sam predsjednik Vlade i HDZ-a, na čiju inicijativu se promijenio Dan državnosti. On je druga institucija, to nije predmet mog interesa.”

Komentirao je jučerašnja uhićenja u Hrvatskim šumama.

“Ništa to nije teško za HDZ. Pravna država mora funkcionirati, državno odvjetništvo i policija su neovisni. Ako je netko počinio kazneno djelo, policija i DORH trebaju raditi bez obzira na trenutak, bez obzira o kome se radi. Borimo se protiv korupcije i ovo je još jedan dokaz toga. Ne može to naštetiti stranci jer svi osumnjičeni za kazneno djelo moraju biti procesuirani.”

Osvrnuo se i na izjavu oporbe da se radi o predizbornom igrokazu.

“Oporba je tanka s argumentima, nastoje prišiti HDZ-u nešto što sigurno ne stoji. Nama su bitna naša postignuća u mandatu, Hrvatska je konsolidirana, vlada je znala upravljati krizom, vlada koja je u konzultacijama s EK-om osigurala Hrvatskoj više od 20 milijardi eura, kojoj je noćas jedna od agencija za kreditni rejting zadržala investicijski rejting i potvrdila reputaciju Hrvatske…”

Na kraju je napomenuo da smatra da je razrješenje Josipe Rimac i pomoćnice ministra gospodarstva Ane Mandac – jasna poruka.

Jandroković o Milanoviću: Ne želim svaku komemoraciju, svaki dan kada nešto obilježavamo ili slavimo pretvarati u polemiku sa predsjednikom Republike

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković opetovao je u subotu, na Dan državnosti, kako je opravdano taj dan slaviti 30. svibnja, jer je to bio korak Hrvatske ka neovisnosti i demokraciji, a izjave predsjednika države Milanovićao o tom datumu, nije želio komentirati.

„Opravdano je da ponovno, baš 30. svibnja obilježavamo Dan državnosti, to je bio korak ka slobodi, neovisnosti, samostalnosti, početak borbe za slobodu, demokraciju, za neovisnu Hrvatsku“, rekao je Jandroković novinarima na zagrebačkom Mirogoju gdje je državni vrh položio vijence.

Nije komentirao izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da je 30. svibnja HDZ-ov privatluk, a ne Dan državnosti.

„To su njegove odluke, ne želim svaku komemoraciju, svaki dan kada nešto obilježavamo ili slavimo pretvarati u polemiku sa predsjednikom Republike“, rekao je predsjednik Sabora ustrajavajući da 30. svibnja zaslužuje biti Dan hrvatske državnosti.

„Na današnji dan sjećam se tog važnog datuma iz hrvatske povijesti, koji po mojem mišljenju zaslužuje biti Dan državnosti, sjećam se hrvatskih branitelja i predsjednika Tuđmana i nadam se da će to postati opće mjesto i da će i predsjednik Republike, sukladno zakonu prihvatiti obilježavanje ovoga dana na odgovarajući način“, rekao je.

Nije izravno odgovorio na upit vodi li Milanović parlamentarnu kampanju, umjesto SDP-a.

„U predstojećoj kampanji, naši politički suparnici su političke stranke koje bi željele doći na mjesto HDZ-a, a neće uspjeti, a predsjednik Republike treba biti predsjednik svih hrvatskih građana“, naglasio je Jandroković.

Uhićenja neće štetiti HDZ-u, odgovornosti individualne

Mišljenja je da jučerašnja uhićenja, među kojima i uhićenja nekoliko HDZ-ovih dužnosnica, poput državne tajnice Josipe Rimac, neće stranci naštetiti uoči skorih izbora, kaže da se tu vidi da se radi o individualnoj odgovornosti.

„Ne vjerujem (da će naštetiti), zato što pravna država mora raditi, institucije su neovisne i dat ćemo punu potporu radu institucija, rekao je Jandroković.

„Podržavamo rad institucija hrvatske države, nitko nije iznad zakona, bio on član bilo koje stranke. Mislim da je to pokazatelj da institucije rade i u svakoj situaciji kada se prekrši zakon i dođe do zlouporabe položaja, posebno onih na političkim pozicijama, država treba raditi“, naglasio je.

Upitan jesu li HDZ i Vlada pogriješili imenovanjem Rimac za državnu tajnicu, Jandroković kaže da tu nema „odgovornosti politike“.

„Ovdje nema odgovornosti politike, ako je to točno, ovdje se vidi da se radi o individualnoj odgovornosti, tako da bih ovo tretirao na taj način.

Ne možemo preuzimati bilo kakvu kolektivnu odgovornost, ovdje se radi o pojedinačnim činovima za koje oni, ako jesu bili umiješani, moraju odgovarati“ poručio je.