PLENKOVIĆ O KUPNJI F-16: ‘Ako stvari ostanu ovakve kakve su danas, visoki je stupanj vjerojatnosti da će Vlada poništiti tu odluku’

Autor: dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković rekao je večeras kao gost Dnevnika da je, ako stvari ostanu ovakve, visoki stupanj vjerojatnosti da će Vlada poništiti odluku o odabiru vojnih zrakoplova F-16 Barak od Izraela.

“Mi do zadnjih nekoliko tjedana nismo imali takva saznanja da će se SAD usprotiviti transferu aviona. Kada se dobije to očitovanje, kada još jednom provjerimo stvari s SAD-om, ako stvari ostanu ovakve kakve su danas, visoki je stupanj vjerojatnosti da će Vlada poništiti tu odluku o odabiru. S obzirom na to da smo odabrali jedno, a da bismo eventualno mogli u konačnoj verziji dobiti nešto drugo, nemamo nikakvih dilema da Vlada treba tu odluku u tom trenutku poništiti, a nakon toga ćemo vidjeti što dalje ” rekao je Plenković u Dnevniku HRT-a.

Kao što smo ranije pisali nabavom višenamjenskih borbenih zrakoplova premijer Andrej Plenković bavio se i na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlade.

“Sve ostalo zahtijevat će našu odluku da se taj proces poništi, a nakon toga donosit ćemo odgovarajuće odluke kako dalje u vezi s tom strateškom odlukom ” rekao je premijer i zaključio da je došlo do određenih problema u realizaciji kupnje 12 rabljenih F-16 Baraka i dobivanja suglasnosti SAD-a oko transfera tehnologije trećoj strani (Hrvatskoj), što je “suprotno onome što smo imali kao informaciju”.

“Nije nam drago što je do ovoga došlo, ali nastojimo sada identificirati razloge problema, a nakon toga donosit ćemo odgovarajuće odluke” dodao je.

Premijer spominje i očitovanje SAD-a, dok predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrđuje da će se raspisati novi natječaj “ako Izrael, zbog protivljenja SAD-a, ne bude mogao isporučiti zrakoplove F-16 Barak kakve je ponudio RH”.

Ministar Krstičević otkrio je da je vlada SAD-a dala Izraelu predodobrenje za prodaju Baraka te da je Izrael svu potrebnu dokumentaciju posjedovao 3. listopada 2017. (kada su otvarane ponude). Kazao je da ni on ni njegov stručni tim nisu tada znali za protivljenje Amerikanaca, a da je dokument o predodobrenju SAD-a klasificiran, no dokument su vidjele “sve institucije”. On ne vidi svoju odgovornost jer nije počinjena nikakva materijalna šteta.