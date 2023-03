PLENKOVIĆ NIKAD SIGURNIJI! Može ga spriječiti samo uhićenje! On i Milanović poslali ključne poruke

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković ovih dana puca od samopouzdanja, njegove planove nije uspjelo pokolebati ni uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Dekanića. Premijerovo samopouzdanje proizlazi pak iz mjera koje je nedavno predstavio kao pomoć za ugrožene građane čiju egzistenciju sve ozbiljnije u pitanje dovodi inflacija i rast cijena koji se za mnoge čini nedostižan. Svojim je novim paketom u čijoj je izradi uvelike sudjelovao njegov omiljeni ministar Filipović Plenković obuhvatio umirovljenike s mirovinom do 610 eura, spominjali su se i korisnici dječjeg doplatka, nezaposleni, poljoprivrednici, građani iz potresom porušenih područja, ali dakako i branitelji.

Plenković krenuo u kampanju

Jasno je dakle svakome onome tko je ovo predstavljanje promatrao da je premijer Plenković njime pun vjere u sebe ušao u borbu za još jedan mandat, uvodeći pri tome i svoj HDZ i svoju Vladu u pretkampanju za parlamentarne izbore. ”Plenković je s kampanjom za parlamentarne izbore odlučio krenuti na vrijeme, korak po korak gradeći svoju poziciju”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te potvrđuje da je predsjednik Vlade na korak do toga da donese konačnu odluku o borbi za treći uzastopni mandat.





Plenković je uvelike ušao u treću godinu svojeg mandata, prošao je brojne krize, i bez obzira na sve politički sazrio, a ovo posljednje predstavljanje četvrtog paketa mjera pomoći hrvatskim građanima teškog 1,7 milijardi eura nije ništa drugo doli jasan vjesnik toga da se u Banskim dvorima maestralno i strateški krenulo u pripremu za parlamentarne izbore, koji bi se prema nekim tezama iz vladajuće stranke trebali podržati početkom iduće godine, odnosno najvjerojatnije u ožujku, jer je taj termin za Plenkovića idealan, iako je svjestan da je Milanović taj koji raspisuje parlamentarne izbore

. ”Plenkovića sada kada je donio odluku i nastupio onako samopouzdano ništa ne može zaustaviti, eventualno da njega osobno privedu što za sada nije pretjerano realno. Uhićenja ministara i sve ostale afere stranci očito ne škode, Plenković za sada u politici nema alternativu i to je ono što ga održava, i čega je uostalom i on svjestan”, komentira naš sugovornik. Ništa s Plenkovićem nije slučajno, ovim posljednjim istupom Plenković je opet građanima poslao poruku da njegova Vlada čini sve što može kako bi pomogla što širem krugu građana, a to je poruka koju Plenković konstantno naglašava i poruka koju u eter šalju svi HDZ-ovci kada im se za to ukaže prilika.

HDZ već ima poruku za izbore

”HDZ će na toj poruci bazirati svoju kampanju za parlamentarne izbore”, smatra naš sugovornik koji je uvjeren da je naša zemlja već u kampanji na koju oporbene stranke nisu spremne. Očito je i mimo ovih mjera da vladajući kreću u borbu za povjerenje birača pa je tako Plenković odnedavno počeo obilaziti unutarstranačke organizacije, osim toga počela se spominjati neradna nedjelja, u opticaju su državne obveznice, besplatni obroci za sve učenike, najava velike zdravstvene reforme pa u konačnici i ove mjere kojima Plenković zaokružuje svoje predizborne planove i priprema teren za to da građanima ponovno kao u doba pandemije korona virusa ponudi stabilnost kakvu drugi nisu u stanju dati.

”Plenković će osim toga naglašavati i to da je Hrvatsku uveo u eurozonu i Schengen, što je njemu posebno važno”, nabraja naš sugovornik s tim da premijer definitivno nije sklon tezi o tome da se njegove mjere poistovjećuju s kampanjom.

U kampanji i Milanović









U kampanju za novi mandat nije međutim ušao samo Plenković već i predsjednik Milanović koji će očito raditi sve kako bi još pet godina proveo na Pantovčaku. Osim što je i Milanović ponovno počeo nastupati u svim medijima privlačeći pažnju svojom osebujnom retorikom, predsjednik se navodno počeo odmicati od desnog biračkog tijela pa se uskoro u tom polju može očekivati veliki zaokret.

No, osim toga Milanović je počeo napadati i potencijalne HDZ-ove kandidate pa se tako nedavno referirao na kandidaturu Ivana Šimonovića, Gordana Jandrokovića i bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović nazvavši ih ekipom Mate Granića. ”Hrvatska je talac Zrinjevca. Ne može! Neka bude netko iz Ministarstva poljoprivrede”, poručio je Milanović koji se prema riječima njegovih suradnika konkurencije ne boji jer je ionako najpopularniji političar u državi.

Na ljevici nikoga tko bi mu mogao konkurirati za sada nisu uspjeli isprofilirati pa je u tom kontekstu Milanović doista siguran, a na desnici bi ponovno mogla nastati ozbiljna gužva, no to ne znači da dobar dio desnog biračkog tijela neće birati Milanovića. Mnogi su u njemu prepoznali svojeg novog vođu, i političara bez dlake na jeziku, koji na desne glasove možda ne računa u prvom krugu, ali se zasigurno nada da će mu desnica u drugom krugu predsjedničkih izbora osigurati još pet godina na Pantovčaku.