‘NADREALNO, OVO NIJE KRAJ’, BLIŽI LI SE PAD ANDREJA PLENKOVIĆA? Afera bi mogla dobiti nastavak, vrebaju nemiri: Nije svjestan kakva ‘oluja’ se sprema

Autor: M.P.

Premijeru Andreju Plenkoviću nije lako ovih dana iako se svojski trudi to ne pokazati. Sigurno ne pomaže što su ga sinoć Splićani izviždali na otvaranju Europskog prvenstva u vaterpolu, no to ipak spada u neugodne nuspojave političkog poziva.

Veći je problem što Hrvatsku ovih dana potresa ogromna afera koju mnogi nazivaju najvećom pljačkom u povijesti moderne države.

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.





Šteta za Inu prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68.9 milijuna kuna.

Premijer: Čestitke svima, pravna država funkcionira

Premijer Plenković u ponedjeljak je bio na slovenskom Bledu, a novinari su ga nestrpljivo čekali. Prvi je put izašao pred kamere i ništa, a iz drugog pokušaja komentirao je kriminalne radnje neviđenih razmjera.

Neki bi očekivali veliku zabrinutost od šefa države koja je suočena s krizom energenata kao i ostatak Europe, a u kojoj se, prema dosad pristupnim informacijama, muljalo upravo s prodajom energenta. I to jako traženog, cijenjenog plina od čijih cijena građani strahuju ove jeseni i zime.

Naime, Uskok je pokrenuo istragu i zatražio pritvaranje svih petero uhićenih u akciji zbog malverzacija s prirodnim plinom koje sumnjiče za zločinačko udruženje, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca. Istražitelji sumnjaju da su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavali po cijenama ispod tržišne cijene.

Umjesto brige, od premijera sinoć samo čestitke ‘pravnoj državi koja funkcionira’ po dobroj staroj paroli ‘neka institucije rade svoj posao’.

Bilo kakvu sumnju na odgovornost novog ministra gospodarstva Davora Filipovića odmah je odbacio jer je on s Inom u to vrijeme nije imao veze. Upitao se samo kako je Ini ovako nešto promaklo.









“Čestitam svima koji su sudjelovali u razotkrivanju”, rekao je u ponedjeljak u Sloveniji Plenkovć.

Uhićeni direktor u Ini član HDZ-a

No, sigurno mu nije bilo nimalo drago što se ime stranke kojoj je na čelu, a koja već ima priličnih problema s imidžem koruptivne organizacije, provlači i u ovom slučaju pljačke Ine.

Naime, dvoje aktera afere članovi su HDZ-a, pri čemu dvoje uhićenih i jedan kojem je posao bio da nadzire kako se posluje u Ini te da upozorava na koruptivne radnje.









Kao u Santa Barbari

Kao u onom vicu u poznatoj sapunici Santa Barbara, s čijim su se nadrealnim zapletima ljudi zafrkavali govoreći da će završiti tako da protagonist i patrijarh C.C. Capwell otkrije da je sam sebi otac, tako će u ovom slučaju HDZ-ovcu će pred stranačkim sudom za malverzacije u Ini suditi HDZ-ovac i član NO Ine.

Podsjetimo, HDZ je na kraju priznao da je Škugor, direktor u Ini, osumnjičen da je prao novac, zloupotrijebio svoj položaj u trgovini prirodnim plinom i nezakonito stečen novac prebacio na račun oca, penzionera u Šibeniku, član te stranke i da je u HDZ-u od 2006. godine.

“Škugor je član HDZ-a od 2006. godine i trenutno je član HDZ-ove područne organizacije Maksimir, ali nije u stranačkoj hijerarhiji visoko postavljen: nije član najviših stranačkih tijela, Predsjedništva ili Nacionalnog odbora”, izvijestili su iz HDZ-a.

O njegovoj će sudbini, dakle, odlučivati Sud časti stranke, na čijem je čelu njegov kolega u Ini, Damir Mikuljan, koji je pet godina član Nadzornog odbora Ine, a nakon smjene Damira Vanđelića, i šef tog tijela.

Isplivala još jedna HDZ-ovka

No, to nije sve jer, kako je danas potvrdio odvjetnik Marije Ratkić, direktorice Plinare istočna Slavonija koja je također uhićena, i ona je članica HDZ-a.

Odvjetnik dodaje, on s njom o tome nije razgovarao.

Ni HDZ-ovcima ništa nije jasno

Kako se može čuti u kolarima vladajuće stranke, mnogima još uvijek tu ništa nije jasno. Neki čak strahuju da će afera dobiti i neki nastavak.

“Nadrealno izgleda ova priča o krađi na plinu iz INA-e. Ovdje se evidentno radi o hrvatskom plinu, našem nacionalnom bogatstvu, koje su korumpirani političari iz Sanaderove vlade prepustili Mađarima. Nevjerojatno je da nitko iz INA-e nije primijetio da se nešto čudno događa i to mi sugerira da ovo nije kraj ove afere. Moje mišljenje je da ih je još iz kompanije od ove krađe imalo koristi. Mislim da bi se u slučaj trebao uključiti i predsjednik etičkog povjerenstva INA grupe, dokazani stručnjak u sprječavanju neetičkog poslovanja u Zagrebu za vrijeme Bandićeve vladavine (Bandić ga imenovao dva puta predsjednikom etičkog povjerenstva Zagreba za vrijeme najkorumpiranije gradske uprave) i kritičar Tomaševićevog upravljanja Zagrebom. Lijepo je biti na platnom spisku INA-e kojoj su vlasnici Mađari i nemati previše posla, ali sada nam Gotovac, predsjednik etičkog povjerenstva INA-e grupe može dati neke odgovore. Samo je pitanje da li hoće”, rekao je jedan HDZ-ovac.

HDZ-ovci možda traže suodgovornost i kod svojih političkih prirodnih neprijatelja, no sada je možda hitnije čistiti u svom dvorištu. Izbori možda nisu blizu, no za oporbu su oni mogućnost svakog trena, ako se karte dobro poslože.

‘Plenković nije svjestan što ga čeka’

Nevolja koja snađe Vladu uvijek je dobra vijest za opoziciju i nova prilika da se pozove na rušenje HDZ-a i premijera.

Mostovac Miro Bulj u utorak je napisao kako Plenković nije svjestan što ga čeka.

“Plenković i njegova korumpirana klika nisu ni svjesni što ih čeka. Narod se budi i okreće protiv njih, to je potvrđeno i sinoć u Splitu kada je brutalno izviždan. Ljudima je dosta kroz rast cijena plina, struje i hrane plaćati njihove besramne lopovluke”, napisao je na Facebooku.

‘Gukni, golube’

Članovi Mosta su na konferenciji za medije tražili smjenu cijele Uprave i Nadzornog odbora INA-e zbog “nesposobnosti i nerada”.

“Sjetite se bijelih noći, kada je SDP počeo predaju INA-u Mađarima. Sjetite se Ive Sanadera i predaje upravljačkih prava na koruptivan način. Nije ni čudo da nije ispoštovan dogovor o plinskom biznisu. Sustavno se radilo na tome da se Mađarska dokopa INA-e. Možda možemo na nekakav način otvoriti pitanje ove afere na antikorupcijskom vijeću. Ljudi mi pišu “tražite ostavku vlade”. Tražimo ju cijelo vrijeme. U svakoj normalnoj državi ovo bi značilo da premijer odlazi. Da vam u tvrtki u kojoj država ima veliki udio nestane milijardu kuna, a vi ste postavili članove uprave, značilo bi samo jedno, a to je odlazak predsjednika Vlade. Imam samo jednu poruku za Andreja Plenkovića: Gukni, golube”, rekao je Nikola Grmoja.

Lider oporbe i šef SDP-a Peđa Grbin rekao je da je ovo što se dogodilo u Ini jedna od najvećih pljački Hrvatske poručivši da se radi o odgovornosti premijera Andreja Plenkovića i ekipe koje je postavio u Inu te zbog toga trebaju otići.

“Ovo čemu svjedočimo u zadnja dva dana je jedna od najvećih pljački u povijesti Hrvatske. Pljački koja se dogodila u trgovačkom društvu u kojem je Hrvatska najveći suvlasnik i ima preko 40 posto udjela”, rekao je Grbin na konferenciji za medije vezanoj uz malverzacije u Ini.

Suverenisti: Ovo nije samo pljačka Ine nego i hrvatskog naroda

Pljačka Ine pogađa same temelje Hrvatske jer to nije samo pljačka Ine nego i hrvatskih građana koji su desetljećima stvarali tu kompaniju, ustvrdili su u utorak na konferenciji za novinare saborski zastupnici Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček i Vesna Vučemilović. Pavliček je naglasio kako je nevjerojatno da se ovakva krađa mogla odvijati, a da za nju zna samo petero ljudi, pa vjeruje da će se uskoro vidjeti tko je još upleten.

Uhićene osobe u Ini trebali su nadzirati oni koje je imenovala Vlada, čime dolazimo do političke odgovornosti Vlade, odnosno resornih ministara, pa i samog premijera jer za imenovanje na visoke i odgovorne funkcije očito nije bila ključna kvaliteta već stranačka pripadnost, kaže Pavliček.

Burna jesen mogla bi doći i prije nego što zahladi

Burna jesen mogla bi doći i ranije od kalendarske, jer Mostovac Marin Miletić na svom je Facebook profilu danas spominjao i prosvjed koji će se navodno održati 10. rujna. Građanima, koji su već prilično izmučeni dvogodišnjom covid krizom, posljedicama rata u Ukrajini koje se odražavaju i na rast cijena, kako hrane tako i energenata, te koji su suočeni s još jednim neizvjesnim periodom, sigurno nije potrebna još jedna kap koja bi mogla preliti čašu.