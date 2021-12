PLENKOVIĆ NIJE SMIO SMIJENITI ŠIPEK! HDZ-ovci otkrivaju pozadinu: ‘Ušao je u veliki rizik! Zašto to nije smio dopustiti?’

Autor: Iva Međugorac

Oporba je, ako je suditi tezama iz HDZ-a ponovno napravila uslugu premijeru Andreju Plenkoviću time što je odlučila posezati zahtjevima za opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek.

Nije nepoznanica da je opstanak glavne Tužiteljice na čelu Državnog odvjetništva vezan primarno uz interese vladajuće stranke i premijera Plenkovića, a jednako tako nema dvojbe ni oko toga da je privođenje bivše HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac nanijelo ozbiljnu političku štetu predsjedniku Vlade.

No, kako tvrde njegovi najbliži suradnici, da je u ovim trenucima Plenković pristao odreći se Šipek tada bi potvrdio medijske napise o tome da se i njemu pogodovalo u slučaju bivše ministrice, a takvo što definitivno mu nije u interesu.

Plenković je već izgubio jednu bitku u pravosuđu

”Iz aviona je vidljivo da Šipek više nema povjerenje građana, upitno je da li ga je ikada ona kao figura na čelu DORH-a imala. Toga je svjestan i Plenković, no da je pristao da ona sada ode to bi značilo da je suglasan s oporbenim zahtjevima, a onda bi to označilo još jedan premijerov poraz. Tim više što je ovu priču potrebno sagledati šire, ovdje govorimo o pravosuđu u kojem je Plenković već izgubio jednu bitku s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je na čelu Vrhovnog suda uspio instalirati svojeg čovjeka Radovana Dobronića”, nabrajaju HDZ-ovci s kojima smo razgovarali te ne isključuju mogućnost da Plenković pod pritiskom Europe kroz narednih nekoliko mjeseci doista raščisti odnose s Hrvoj Šipek.

”Moguće je da se postigne interni dogovor i da ona kroz dva, tri mjeseca sama ode, nije nemoguće i da to Plenković osobno riješi kroz neko vrijeme, to je već obrazac njegova djelovanja”, kažu naši sugovornici koji smatraju kako će cjelokupna situacija zasigurno dugoročno naštetiti percepciji pravosuđa, ali i percepciji vladajuće stranke, no u aktualnoj situaciji Plenković je taj koji ima zadnju riječ.

Sugerirali su mu da se distancira od Hrvoj-Šipek

”I u stranci mu je dio kolega sugerirao da se distancira od svega toga, situacija je zaista konfuzna jer se ovdje radi o europskim novcima, a premijer ovom odlukom o njenom ostanku doista ozbiljno riskira. Da je propusta bilo vidljivo je i iz interne DORH-ove istrage, što god da je Plenković tu odlučio bilo bi pogrešno shvaćeno, da se u Saboru glasalo protivno izvješću o radu Hrvoj Šipek dovela bi se u pitanje odluka Vlade koja je već dala zeleno svjetlo izvješću za prošlu godinu, a naši zastupnici dali bi potporu SDP-ovom prijedlogu, što si Plenković nije mogao dopustiti”, tvrde naši sugovornici uvjereni da ni takvom odlukom priča ne bi okončala, već bi upravo suprotno premijer time navukao dodatne izljeve bijesa od strane oporbenih saborskih zastupnika i na sebe, i na svoju stranku.

Kako premijer u ovoj situaciji nije odlučio djelovati u skladu s očekivanjima, ali i u skladu s normama kakve se primjenjuju u zemljama s uređenim pravosuđem, ostaje za zapitati se radi čega se priklonio na stranu onih koji su ga kompromitirali u situaciji u kojoj se govori o netransparentnom trošenju europskog novca.