PLENKOVIĆ NE ZNA ŠTO SE DOGAĐA: ‘Lički Tuđman’ Mraović bez obzira na presudu i dalje aktivan član HDZ-a?

Nakon što je Jutarnji list objavio da je osuđeni silovatelj Joso Mraović, poznat po “ličkom rukovanju”, ponovno aktivirao članstvo u HDZ-u, što im je u ponedjeljak potvrdio povjerenik HDZ-a za Gospić Ivan Radošević, u utorak se o toj temi oglasio i povjerenik Županijskog odbora HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Nekić.

Za razliku od Radoševića koji je uvjeravao da Mraović nikad nije isključen iz stranke, Nekić je u priopćenju koje je poslao medijima naveo da “lički Tuđman” Mraović nije član HDZ-a od 2001. godine, niti je – sukladno Statutu HDZ-a – mogao ponovno postati član HDZ-a ili “aktivirati članstvo”.

“Prema Članku 9.(3) Statuta HDZ-a, naime, ‘osoba koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a može ponovno postati član jedino uz prethodnu suglasnost Visokog časnog suda’. A Visoki časni sud HDZ-a nije zaprimio nikakav zahtjev za (ponovno) pristupanje Josipa Mraovića, niti je o njemu raspravljao. Josipu Mraoviću je članstvo u HDZ-u prestalo još 2001. jer se bez suglasnosti stranke (Članak 21.d Statuta HDZ-a) kandidirao na lokalnim izborima kao nositelj nezavisne liste za Gradsko vijeće grada Gospića”, naveo je u priopćenju Nekić kojeg smo u utorak kontaktirali zbog dodatnog pojašnjenja.

Na pitanje kako to da on i njegov stranački kolega tvrde različite stvari kad je riječ o statusu Mraovića u stranci, s obzirom na to da je Radošević rekao da Mraović ima iskaznicu HDZ-a, da mu je njegova temeljna organizacija Bilaj odobrila da se aktivira i da je u bazi članstva, Nekić je ponovio kako se oni koji sami izađu ili budu na drugoj listi automatski brišu iz stranke.

“Nije dovoljno da odluku o tome donese samo temeljni ogranak. Takvu odluku da netko ponovno postaje član mora potvrditi Visoki časni sud, a takav zahtjev nije zaprimljen” rekao je Nekić.

“Ne znam zašto su ga upisali ako su ga upisali. Prema novom Statutu koji vrijedi od 1. srpnja ove godine, nitko tko je bio osuđen za kazneno djelo ne može biti član stranke” rekao je Nekić.

Iako tvrdi da Mraović nije član od 2001., podaci kojima raspolaže Jutarnji list govore da je Radošević dan ranije govorio točno kad je rekao da Mraović ima iskaznicu HDZ-a i da je u bazi članstva. Naime, doznali smo da je Mraovićev članski broj 00363052.