Plenković ne namjerava dizati telefone i zvati državnog odvjetnika: DORH će se oglasiti kad bude spreman

Autor: Hina

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je Državno odvjetništvo neovisno od Vlade te je siguran da će glavni državni odvjetnik i nadležne razine, kad to ocijene potrebnim, prenijeti svoju verziju događaja o aktualnom slučaju vezanom za potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića.

Novinari su nakon sastanka parlamentarne većine pitali premijera je li čudno da javnost još nije ništa doznala od DORH-a vezano uz situaciju oko Milijana Brkića, posebice stoga što je MUP jutros objasnio da su detalje iz 2011. u nekoliko navrata slali i da su svi stigli do DORH-a.

Premijer je ponovio da je njegov stav kao predsjednika Vlade da se do kraja treba sve rasvijetliti, i da u onom trenutku kad sva nadležna tijela budu imala svoja saznanja da ona u odgovarajućem postupku budu dostupna, ako je to moguće i javnosti. Ustvrdivši kako je DORH samostalno i od Vade neovisno tijelo, premijer je izrazio uvjerenje da će glavni državni odvjetnik i nadležne razine, kad to ocijene potrebnim, prenijeti i svoju verziju događaja ili stajalište o toj temi.

On, dodao je, ne može na to utjecati niti namjerava dizati telefone i zvati glavnog državnog odvjetnika, o toj niti bilo kojoj drugoj temi jer bi to bilo loše za funkcioniranje hrvatskih institucija. Ponovio je kako je važno da se priviknemo da svatko ima svoju ulogu i u konačnici na DORH-u je da kaže što misli o tome. Vezano za aferu u kojoj se našao Milijan Brkić, premijer je rekao da je bitno vidjeti što je točno i što nije točno.

Upitan je li se čuo s Brkićem i kakav je njihov odnos, odgovorio je da je isti kao i jučer. “Vidjeli smo se zadnji put prije 20-ak sati, nema u krajnjoj liniji ni potrebe, ne moramo sad non-stop govoriti o istom, sve smo rekli, i nije tu stvar sad da li sam ja uvjeren, da li postoji nešto, bitno je da vidimo što je točno, što nije točno, to je ono što je jedino bitno za vladu, javnost i stranku”, rekao je.

Tjednik Nacional objavio je policijske dokumente koji, kako navode, nedvosmisleno pokazuju da je Brkić napravio teško kazneno djelo jer je 2011. otkrio pripadnicima kriminalne skupine koja se bavila elitnom prostitucijom da su pod policijskom istragom te je tako bitno otežao i potkopao. Nacional navodi da istraga protiv Brkića nije pokrenuta, iako je policijski vrh tada imao informaciju da je Brkić organizatorima lanca prostitucije razotkrio da su protiv njih pokrenuti tajni izvidi.

Tjednik je objavio taj članak u jeku afere SMS u kojoj je uhićen Brkićev kum Blaž Curić zbog sumnje da je bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu, koji je radio lažne SMS korespondenciju za Zdravka Mamića upozorio da je pod mjerama Uskoka. Vezano uz prosvjed zbog sporog procesiranja ratnih zločina najavljen u Vukovaru na kojem se, kako su rekli novinari, po nekim procjenama očekuje 10 tisuća ljudi i dolazak sve više braniteljskih udruga, premijer je rekao da nema takve procjene ni informacije.

Moj stav je vrlo jasan od prvog dana, procesuiranje ratnih zločina apsolutno da, to je čak bila tema sastanka parlamentarne većine gdje se svi oko toga slažemo, rekao je premijer. No, dodao je kako pretvaranje takvog apela, kakao ga sad naziva gradonačelnik i neke braniteljske udruge u nekakav politički prosvjed nije dobro.